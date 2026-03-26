宏福苑听证会｜居民逃生遇遗体获消防搬走 忆早年法团争议：黄碧娇曾协助告前法团主席败诉者缴堂费︱持续更新

大埔宏福苑火灾独立委员会，今日（26日）举行第4日听证会。根据委员会公布的作供时间表，今日将有9名宏福苑居民及2名外墙清洁工人被传召作证人。

9名宏福苑居民包括吴霭诗、王嘉婉、冼善卿、陈全、张次濂、郑敬熙、阮仲文、文家峻及罗晓琪。至于外墙清洁工人黄足莲及海德营造工程有限公司外墙清洁工人姚顺友亦会在听证会上发言。

3月26日聆讯重点：

有宏昌阁低层住户称，棚架位置垃圾堆积，经常听到物品跌落，平台位置有烟头和建筑废物。

首名致电999的居民称，报警时听到的是「线路繁忙」，直言没想过会如此。

居民冼善卿用脚踢门助消防员辨认位置，指黄碧娇曾提出缴付法律诉讼纠纷费用

居民指消防警钟未有响起 管理处职员亦未有提醒有火警发生

居住在宏昌阁605的陈全表示，自己与妻子同住，他提到事发当日上午8时至9时留意到外面有声音，随后见到有工人铺纸皮石。陈向工人提问何时完成元工程，工人回复指「我哋4个人做一日就完成。」他续指，自己下午2时51分闻到有烟味，随即致电管理处，希望可以了解发生什么事，随后亦有致电999报告。他提到，由外面传入厨房的烟由白色转为黑色，亦听到有人说「快啲走。」

陈全表示，自己立即离开单位后防火梯看到有烟雾，「自己的眼镜、锁匙都冇拿就走」。他随即从 6 楼走楼梯下楼，途中遇到几位街坊便一同逃生，中途亦有街坊不适，他过去扶著街坊。在下楼期间，他未听曾到有火警钟声，到大堂后，发现10个人都没有，直言「好难忘记呢个画面。」

陈全亦指，自己见过工人在工作期间吸烟，一次是开铲车运送物料时「担住口烟」，另一次是在大厦地下吸烟，认为承办商监管有问题，直言「睇到都柠柠头」。他亦指，逃离过程中完全没听到警钟声、人叫声或火警提示，认为管理处应拿大声公叫人逃离，消防警钟未有响起，导致居民无信息，造成严重死伤，日后大厦维修时需作出检讨。

他指，今次事件反映大厦维修大厦维修需检讨，要做足预防，指可以考虑用器材或设施替代警钟，防止同类事件发生，又指现时本港高楼大厦的防火措施和设施是否足够，建筑处等部门应重视。

他最后指，有相熟居民在社区会堂由下午3点等到夜晚，称「先生都冇出现过，以前见到一家三口，好开心，小朋友读紧中学，依家已经再等唔到呢个画面，好伤感。」

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【11:20】宏福苑居民冼善卿与细女同住于宏泰阁1406室，约于20年前曾担任三届法团委员会司库。她称，大火当天在家中整理纸张、胶袋、铝罐，准备到大埔街市流动回收站回收，准备外出时看见门外有一缕缕黑烟，便关门想用毛巾堵塞门缝，但因门缝高，不敢爬高摄门缝，危急中想到用家中抽油烟机、抽气扇和开风扇吹走黑烟，看见黑烟吹出窗外，遂并在家中静待消防员救援。

她又称，记忆中是在下午1至2时发现黑烟，但相信是记错时间，后来在代表委员会的资深大律师杜淦堃协助下，推断是大约2时开门发现黑烟。她续指，在家中厕所位置亦发现有烟吹入，期间用水淋竹棚和用喷水壸喷棚网，并庆幸单位外的棚网没有在台风中损毁，故仍是具阻燃性的旧棚网，又看见其他大厦有竹棚塌下。

她曾致电管理处，但无人接听，其后致电「十次八次」999均有人接听，因多亲戚来电，不知道曾有消防搜救，其后有警员回电平伏她情绪，着她听到「哔哔」声便开门，但她开门只见一片漆黑，有浓烟便重新关门，电话再响，该警员再著她细心听「哔哔」声，她便大力用脚踢门，协助对方辨识其位置。

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她称，入门的四位消防员惊叹她家中没有烟，她解释用了不同方法吹走黑烟。消防员又告知她要行十四层落街，又提醒她「十二楼有大公仔，要跷过」，她思疑是有遗体，行出去后环境很黑，看见旁边单位正在燃烧，烧出一个洞，亦感到热度。到十二楼时跨过「大公仔」，消防员对她说「你安全了」，后面两个消防员亦带走遗体。她感谢消防员带走遗体，避免遗体再遭蹂躏，亦感谢接线的警员抚平其情绪。她称，这段大火经历是是她一生中会永远记得，认为救援人员是香港的骄傲。

入住四十年的她又赞宏福苑环境很好，通道清凉，有三个儿童游乐场，两个篮球场，有两个有器械的训练场地，部分设施是她担任法团成员时筹建。

她又补充，担任法团时「有奇怪的事无法忘记」，例如曾有人向她建议大厦要以淡水冲厕，亦曾有人称要为宏福苑各大厦各自成立共八个立案法团，因为若工程额不足五十万元，便不用报告政府，令她感到好奇。她又指，亦有人曾控告法团前主席贪污，她向对方解释时任主席只是执行会员大会决定，若提告便要告法团，对方坚持控告并败诉，最终却没有支付堂费，区议员黄碧娇最后向她称会代对方缴付律师费，但冼认为黄碧娇不应该代对方缴付。最终黄碧娇有协助缴付。

委员会主席陆启康赞她亦是香港的骄傲，在危急中想到方法吹走黑烟，并在听证会中带出正能量。

宏福苑听证会｜宏昌阁低层住户：棚架位置垃圾堆积 常听到物品跌落

【10:45】居于宏昌阁1005室的王嘉婉表示，她与家人2016年底至2017年初起在此居住。她表示，自己未曾见过维修工人吸烟，惟偶尔会闻到烟味，亦未有就此作出投诉。维修期间，她曾见到相关告示板上贴有通告。

王嘉婉称，当日下午2时50分听到工人提及发生火警。她开窗查看，闻到有少量烟味，随即关窗准备离开。逃生期间，她在门口遇到一名男子，下楼时有对面单位住户开门，表示已联络管理处。她提到自己有报警，但直言「听到嘅系线路繁忙，我真系等咗好耐，真系冇谂过打999会系线路繁忙。」

委员会资料显示，王嘉婉是首名致电999的居民。

王嘉婉指，其后于2时55分到达公园致电家人，再前往广福邨广祐楼13楼的亲人家中。她指出，广祐楼13楼可望见宏昌阁，当时目睹火势越过围墙，消防员开始灌救，但「啲水去唔到2楼」最终整栋大厦起火，并波及邻近大厦。王嘉婉希望委员会可以找到起火的原因，又指对当日救火时「水不够」的情况表示疑惑。

【10:27】独居于宏昌阁305室的吴霭诗，在代表委员会的资深大律师杜淦堃引导下表示，她于1983年11月迁入宏福苑，火警发生当天，早上七时多离家，下午两时许在沙田第一城搭小巴回家，在小巴上听到司机指宏福苑火警，约下午三时在车上见到住家方向的天空多浓烟。

她平日在家中应看到宏昌阁天井平台，但她指，维修期间看不到一楼平台，因为每层均有棚架，让工人在建筑物上行走，且位置多垃圾，因为每天都听到有物品跌落，相信是石屎碎片、建筑材料著地，自大维修开始已经出现。她又指，虽看不到平台位置有工人，但每日都听到有人声从天井平台传出。

她又指，虽看不到有工人吸烟，但从家中各窗户和大门闻到烟味吹入，而在大维修前很少出现有烟吹入。在维修期间，她看见有烟头和建筑废物在平台位置，「厨房、玄关、厅的窗户伸头出窗便会见到建筑废物」，挂于竹棚之间或窗台，包括有竹枝、发泡胶、黑色胶带、纸皮等，在宏福苑竹棚与外墙之间的地下位置亦有废物。她在火灾前数天亦看见废物，「每朝八时许便听到有很多东西跌落」。

防烟门方面，她称后楼梯防烟门通常可以打开，不见有锁，但大堂地下有防烟门曾经推不开，「试过一两次（推不开门）」。

【10:15】委员会主席陆启康表示，今日会议较原定时间迟开始，原因是由于证人安排上需要花点时间，称：「我哋系可以理解嘅。」

记者：黄子龙、曾伟龙

摄影：刘骏轩