亚洲50最佳餐厅︱香港餐厅囊括首两名 逾200间纳多个国际美食榜 印证香港「美食之都」地位

「亚洲50最佳餐厅」颁奖典礼首度在港举行，今日（25日）公布排名，本港餐厅勇夺排行榜首两名，当中第一位为「大班楼」（The Chairman），第二位为「永」（Wing）。旅发局主席林建岳表示，连同其他国际美食榜，香港已有逾200间餐厅上榜，印证香港「美食之都」的地位。

「亚洲50最佳餐厅」颁奖典礼首度在港举行。

颁奖典礼首在港举行 港餐厅夺佳绩

林建岳感谢「亚洲50最佳餐厅」颁奖典礼首次选址香港举行，认为这场国际盛事充分肯定了本地餐饮界的非凡成就。他对香港餐厅在典礼上取得骄人成绩感到非常高兴。

林建岳指出，连同早前公布的《香港澳门米芝莲指南2026》及《黑珍珠餐厅指南》，香港已有超过200间餐厅列入各大国际美食榜，足以印证香港作为亚洲「美食之都」的地位。

林建岳（左）指香港获得如此荣誉印证香港「美食之都」的地位。

邀海外名厨探索地道美食

林建岳表示欢迎参与此次颁奖典礼的亚洲名厨及餐饮界精英莅临香港，并诚邀他们跟随涵盖全港各区的「香港好味」名厨精选美食指南，细味香港独特而多元的餐饮魅力。

继去年支持「世界 50 最佳酒吧」颁奖礼在港举行，旅发局今年首度成功将「亚洲 50 最佳餐厅」颁奖典礼带到香港，活动汇聚来自全球逾千名餐饮业代表、名厨及传媒等。

大班楼创办人叶一南表示，第二次获选为『亚洲最佳餐厅』是团队的莫大荣耀，能够在主场香港立下这个里程碑，更加是意义非凡。他说：「这份肯定，加上香港餐厅在 今年榜单所创下的骄人成绩，反映当今香港餐饮文化的深度与多元性。我们很荣幸能够以此方式代表我们的城市，并继续分享塑造本地菜系的传统与故事。」

连同「亚洲 50 最佳餐厅」第 51 至 100 位名单，香港共有 10 间餐厅打入亚洲 100 强， 当中 6 间跻身头 50 位，除了首两席的大班楼及永，Neighborhood（第 24 位）、Estro（第 32 位）、Caprice（第 35 位）及 MONO（第 46 位）亦榜上有名。其余四间上榜餐厅分别为 Ta Vie（第 68 位）、Vea（第 70 位）、Andō（第 88 位）及 Amber（第 90 位）。

此外，刚公布的《黑珍珠餐厅指南》中，香港上榜餐厅增至 39 间，比去年多；《香港澳门米芝莲指南 2026》亦已出炉，今年共有 77 间餐厅夺星，数目亦较去年增加，充分反映香港餐饮文化的世界级水准。