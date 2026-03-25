最低工资｜改「一年一检」 议员关注增幅过于温和 孙玉菡：机制确保「只加不减」保障基层

法定最低工资将由以往的「两年一检」正式改为「一年一检」。工联会立法会议员邓家彪今日（25日）在立法会引述不同国家或地区的数据比较，指出香港的最低工资增长过分温和，甚至滞后于其他地区，关注本港现时最低工资的调整机制会否过分保守。劳工及福利局局长孙玉菡强调机制确保「只加不减」，对基层员工的保障较以往更为周全。

邓家彪表示，现时本港最低工资增长过分温和，甚至滞后于其他地区，他以香港为例，最低工资由28元增至42.1元，增幅为50%；同期台湾地区则增加了59%。而深圳市在2011年至2025年间，最低工资增幅更达到90%，南韩更增加到132%，关注本港现时最低工资的调整机制会否过分保守。

孙玉菡表示，香港的最低工资制度经历了长时间的协商沟通，最终达致广泛社会共识，制度旨在确保工资不会过低，同时亦需兼顾香港的竞争力及发展需要，避免低薪职位流失，力求在两者间取得平衡，强调机制确保「只加不减」，对基层员工的保障较以往更为周全。他续指，最低工资检讨周期由两年一次，改为现时的一年一检，显示制度持续优化。对于领取最低工资的员工而言，这是一项好消息，因为工资每年都有调整，且机制确保「只加不减」，对基层员工的保障较以往更为周全。

梁进关注当局会否考虑设立饮食业发展基金

另外，自由党饮食界议员梁进关注政府有何具体措施协助业界，以减低人力资源及整体成本，并关注当局会否考虑设立饮食业发展基金，专门支持行业持续发展。

孙玉菡：政府一直致力协助本地企业

孙玉菡表示，政府一直致力协助本地企业，就饮食业而言，政府在不影响衞生及食物安全的前提下，简化了食物业牌照的规管制度，并已推出多项措施为业界拆墙松绑及降低合规成本，例如推出涵盖多种限制出售食物的综合许可证，让业界无需再就每一类食物逐一申请许可证及缴费。政府亦向立法会提交法例修订建议，放宽限制让食肆可申请容许狗只进入，方便狗主外出用餐，为餐饮业开拓商机。

孙玉菡又指，饮食业的持续发展涉及不同因素，包括营运模式、融资、科技应用、人才培训、市场拓展等。政府已为中小企业推出多项计划及基金，供饮食业经营者申请，以应付其发展需要，包括透过「数码转型支援先导计划」获取资助，应用科技提升营运效率；以及透过「中小企业融资担保计划」申请担保贷款。雇员再培训局及持续进修基金亦提供或资助相关培训，支援饮食业持续发展。

记者：黄子龙