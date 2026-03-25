北都专属法例｜林筱鲁：非单纯加速建设 打通「四流」促进区域融合为关键

为加快北都发展，政府订立专属法例，现正进行公众咨询，并已向立法会简介有关立法建议。发展事务委员会主席、选委界立法会议员林筱鲁今（25日）在传媒茶聚中表示，北都专属法例的意义不止于加速建设，更关键是透过促进「四流」，即人流、物流、数据流、资金流，从软件层面推动区域融合。

「四流」牵涉内地部委及地方政府 正在进行对接工作

林筱鲁提到，促进北都发挥区域融合的作用，最重要是「四流」流通。他解释，若无数据流通，难以推动人工智能及大数据发展；若无生物样本自由流通，则无法发展生物科技产业；若无资金及人才流通，融资及汇聚人才亦无从谈起。他坦言，政府在会议上回应时承认，「四流」牵涉内地部委及地方政府，对接工作正在进行，河套是「先行先试」地点，而香港会先推行已成熟项目。

被问及预计北都专属法例何时有显著效益，林筱鲁表示，对于需要利用数据弹性的企业而言，政府推动法例已是曙光，专属法例是向投资者发出的清晰信号，显示政府并非只「讲基建」，而是同时推动软件配套，让企业落地时所需的产业元素得以全面推动。

林筱鲁：即便没有铁路站也不代表「行唔到」

对于北环线最快2034年方能配合发展，林筱鲁认为有铁路站固然好，即便没有也不代表「行唔到」，基建先行并非该处没有道路，只是暂时未设铁路站，两者应分开看待。他指跨境铁路建设在「四流」中亦牵涉人口及物资流管制，整套管理模式需一并思考。

被问及北都经济效益估算，林筱鲁直言自己不相信经济估算的数字，认为经济成熟效应应从创造价值角度审视。他指大学科研转化为产品或服务的机制仍弱，教育科技人才一体化下的成熟效应尚未出现，这些均不在政府估算之内。

被问及政府需投入多少资金才能令北都成事，林筱鲁指出，政府暂投入2,600亿元，未计开发900公顷熟地的开支。若未来5年发债上限达7,000亿元，当中约七成投于北都，即约5,000亿元，这仅属基建数目，另需加上大学等拨款。他认为要回本，除土地收益外，主要靠引入公司直接交税及雇员缴付薪俸税，而企业借助香港融资市场亦能产生经济成熟效应，惟这属个人所见的可能性。

至于市民对北都的认知及支持度，林筱鲁同意支持度刚开始上升，但知道北都存在或重要性的人已增加不少。他认为市民对5年后的事难有实感，需待「杀到埋身𠮶下」才有感觉，预计2027年古洞站开通、社区开始成形时，会是出现较大变化的时间点。

北都专属法例建议先为河套区香港园区引入白名单制度，便利人员出入境。林筱鲁认为，专属法例咨询期至5月22日，白名单制度细节尚未公布，呼吁投资者、企业、科研机构及大学等，就所需的人才等提出意见，不应完全依赖政府掌握所有需要。

记者：曹露尹