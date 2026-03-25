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宏福苑听证会︱9名宏福苑居民、2名外墙清洁工人周四作供 

社会
更新时间：20:19 2026-03-25 HKT
发布时间：20:19 2026-03-25 HKT

大埔宏福苑火灾独立调查委员会，明日（26日）继续举行听证会。继昨日（24日）有3名宏福苑居民被传召作证人后，明日亦将有9名宏福苑居民及2名外墙清洁工人被传召作证人。

根据听证会程序规则，委员会代表大律师会向证人提问。任何涉事一方如欲向证人提问，并已获委员会批准，可随后按委员会决定的先后次序提问。任何涉事一方如欲向委员会的证人提问，须在委员会的代表大律师完成提问后提出申请，并扼要说明拟提问的范围。委员会的代表大律师可覆问该证人。

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