油价飙升｜中电 : 下月燃料调整费加至每度电39.8港仙 港灯 : 若战事持续有上调压力

中东战事持续，外界关注会否影响电费。中电宣布，4月1日起燃料调整费将由3月的每度收费39.2港仙，上调至每度电39.8港仙。港灯发言人今日表示，会按惯例于年底与政府磋商基本电费，届时将讨论燃料成本、营运成本。至于燃料调整费会否上升，港灯称机制上有滞后情况，但由于是按月调整，估计会较快出现变化，何时上升视乎未来数周、数月发展，「如果战争持续或更加恶化，之后燃料调整费，无可避免就一定会有上调压力。」

燃料调整费按前3个月平均实际燃料成本厘订

现时两电电费由基本电费及燃料调整费组成。港灯网页资料指，基本电费将年度预测的标准燃料成本、营运成本及准许利润的总和，除以预测售电量得出。燃料调整费按月调整，调整幅度按前三个月的平均实际燃料成本厘订；燃料成本按实报实销机制，由客户承担，港灯不会从中得到任何利润。

港灯发言人表示，去年发电燃料组合中，约69%是天然气，主要来自澳洲和卡塔尔。硬件方面，除了广东大鹏液化天然气接收站，位于索罟群岛以东水域的海上液化天然气接收站，亦会接收从世界各地采购的天然气。

发言人指，港灯会与环境及生态局保持频密沟通 ，尽最大努力确保燃料不受影响，「国际市场的燃料大幅波动，商务部的同事会尽最大努力，与供应商在这方面做些功夫。」

国际局势变幻莫测，会否打乱港灯2035年或之前全面停用现存燃煤发电机组作日常发电的部署？港灯称，现时距2035年仍有9年，认为政府有决心推动2035年碳排放减半，「怎样去做，会不会因为短期战争，或国际局势影响，我们时时刻刻都会跟政府，及其他电力公司去因应不同情况。」

记者 萧博禧