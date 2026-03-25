简朴房︱房屋局接逾3400宗申请 首批410个成功登记单位地址出炉

简朴房制度于今年3月1日正式推展，以1年登记期加3年宽限期、前后共4年时间有序分阶段落实，决心告别劣质「㓥房」这「老大难」问题。房屋局表示，截至昨日（24日）下午5时，已收到逾3400个分间单位、涉及近850个住宅单位的登记申请，反应理想。房屋局团队会持续推动相关工作，鼓励更多有意经营简朴房的分间单位业主及早登记，有序执修，以符合相关法例规定。

已上载首批单位地址

当局指，这段时间专责小组同事全速处理登记申请，检查所须的资料和文件是否齐备，正陆续向申请人发出通知书告知申请结果。当局今日也在简朴房网站上载了首批410个分间单位、涉及共128个成功登记的楼宇单位地址，它们均已获批3年宽限期。专责小组稍后会陆续上载更多成功登记的楼宇单位地址，有关资料可在网站查阅。

简朴房制度下的分间单位登记申请费用全免，完成登记后，有关分间单位可在1年登记期之外，再获得3年宽限期，前后共4年的过渡时间继续营运，以处理相关租赁及合规执整。相关登记程序与宽限期详情，可查阅网址。

房屋局已上载首批单位地址。房屋局网页截图

市民可于房屋局网页查阅。房屋局网页截图

将设短期样板房

此外，为让不同持份者，包括业主、营运人、专业人士、地产代理及改装工程承建商等进一步了解如何达到简朴房的最低标准要求及相关成本，房屋局计划选用九龙城重建发展计划内已复归政府、稍后才会拆卸重建的两至三个分间了的住宅单位，改装作短期样板房之用。房屋局会在完工后安排持分者代表到现场实地参观了解，详情会适时公布。房屋局也会拍摄影片，稍后分享改装前后成果。