基金吁扩大骨髓增生异常综合症药物资助 减轻患者输血痛苦及财政负担
更新时间：16:58 2026-03-25 HKT
发布时间：16:58 2026-03-25 HKT
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骨髓增生异常综合症（MDS）是罕见血癌，患者主要依靠输血治疗。癌症资讯网慈善基金指，输血治疗影响患者健康及生活质素，惟目前仅小部分合适患者获资助红血球成熟剂，吁政府扩大药物资助范围，让更多患者获得非输血治疗。
癌症资讯网慈善基金主席方嘉仪表示，本港每年新增150宗MDS新症，患者以长者为主，大部分未能承受同种异体造血细胞移植治疗（骨髓移植）。就基金了解，在公院MDS病人每月需自费约2万元购买药物，财政负担大。
香港大学临床医学学院内科学系临床副教授乔夏利表示，患者确诊MDS后，医生会将情况划分为非常高风险、高风险、中风险、低风险及非常低风险。整体而言，约三成患者会恶化成急性骨髓性白血病，存活期中位数短至半年。
现时治疗MDS主要依赖输血，乔夏利指，贫血固然增加器官负荷，但长期输血亦会令体内积累铁质，影响心脏及肝脏，患者需同时服用除铁药。他指，新一代红血球成熟剂可减少患者五成以上的输血需求，约三分一患者更无需输血，期望政府扩大药物资助范围，让患者及早接受适切治疗。
MDS初期患者或无明显病征，后期可能出现贫血、肤色苍白、持续虚弱、疲倦、呼吸困难、免疫系统受损导致经常感染，以及容易出血或瘀伤等症状。
记者、摄影：萧博禧
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