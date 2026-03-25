抑郁夫铁锤扑前妻头 官指行为凶残有预谋 因长年压抑情绪爆发犯案 判监2年2个月

康山花园2024年7月发生伦常血案，患抑郁症的69岁玻璃厂东主疑因与前妻和女儿关系不佳，在后楼梯内连番用铁锤袭击前妻头部，其后又用鎅刀割伤自己颈部。涉案男东主早前承认蓄意伤人罪，法官潘兆童今在高等法院判刑时指，被告并非本性暴力的人，因长年累月压抑情绪至临界点才犯下本案，而被告的前妻亦已原谅被告，终判处被告监禁2年2个月。

前妻事后患创伤后遗症仍愿原谅被告

潘官引述被告心理报告指，被告深感后悔，不应对深爱的女人造成伤害，愿意接受惩罚，其重犯风险低。女事主的创伤报告指，她患创伤后遗症，导致其身体及情绪出现问题，不时对安全性及对他人的信任起疑心。惟女事主撰写求情信指，对被告犯案感到惊讶，不知为何对自己发起攻击，但表明愿意原谅被告，被告的双亲年纪老迈，须要被告的照顾，望法庭轻判。

潘官判刑时指，报告显示被告在工作及家庭问题上较固执，但仍视家庭为工作及生活的动力，将家人放在优先位置。但被告面对困难时，倾向抑压自己的情绪，尤其是当婚姻出现问题及发现女儿患癌症时，更不懂如何抒发自己的情绪，而长期抑压情绪导致被告出现抑郁症状，由于在20多年时间感到无助及无奈，当情绪抑压至临界点时，终犯下本案。

官：行为凶残有预谋 因长期抑压情绪爆发犯案

潘官指，本案的袭击行为十分凶残，被告是有预谋犯案，行凶维持了一段时间，更主力对事主的头部施袭。潘官明言，庆幸事主的伤势不算严重，亦能以较快速度康复，惟仍患上创伤后遗症。潘官接纳，被告并非本质暴力的人，其人生亦充满责任感，没有刑事定罪纪录，以工作及家庭为重。潘官接纳报告指，被告因长期抑压情绪才犯下本案，而事主亦愿意原谅被告，终判处他监禁2年2个月。

69岁被告黄沛添，是玻璃厂东主，被控蓄意伤人罪，控罪指他于2024年7月6日在鲗鱼涌康山花园7座19楼后楼梯间，非法及恶意地伤害常姓女事主，意图对其身体造成严重伤害。

推前妻入后楼梯以铁锤猛击头部致血流披面

案情指，被告与女事主婚后同住于康山花园7座某单位，惟关系转差后女事主搬走与两名女儿同住。在2024年5月，被告致电事主，表示想整理住所及希望她帮忙，事主同意。案发当日早上10时，事主带同外佣到屋苑大堂，被告着外佣先在大堂等待，称有东西要给事主。事主于是跟被告前往大厦的19楼，在乘搭升降机途中，事主问为何外佣要留在大堂，被告称因为准备了「惊喜」给她。

升降机抵达19楼后，被告没有走进家𥚃，反而把事主推入后楼梯，并从他携带的环保袋内取出1把铁锤，连番击打事主头部，事主尝试用手抵挡及呼救，而被告则一边施袭、一边说到「啲女唔理我」。男邻居当时听到呼救声，便前往后楼梯查看，目击被告用锤施袭，而事主坐倒地上及头部流血，遂报警及通知保安。保安到场后，看见被告施袭及嘴上咕哝着其女儿。保安叫被告想想女儿，希望被告会住手。被告稍稍停下，但随后便想再动手。保安于是跑去取来1个垃圾桶盖，打算用作自卫。

当保安回到现场时，看见被告用鎅刀在自己的颈项留下伤痕。就在此时，警方到场及拘捕被告，当时被告表情呆滞及颈部流血，他获送院诊治，在警诫下保持缄默；被告后来被诊断出抑郁症，及至去年2月覆诊，医生确认他毋须进一步治疗。事主送院时保持清醒，她的头部有多处裂伤，伤口长约1至3厘米及深可见骨、须缝针，其双手手指亦多处受伤。

案件编号：HCCC324/2025

法庭记者：黄巧儿