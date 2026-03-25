竞委会入禀控告「维修围标集团」 涉11屋苑包括宏福苑 即睇涉案公司及人士全名单

竞委会今日（25日）入禀竞争事务审裁处，就一个楼宇维修工程合谋围标集团，向6间业务实体及12名个人展开法律程序，相关合约或工程估值合共涉款近7亿元。竞委会指，相关公司及个人在2022年4月至2023年9月期间，就至少11个位于港九新界的维修工程招标，涉嫌从事合谋定价、瓜分市场及围标等反竞争行为，违反《竞争条例》下的「第一行为守则」。涉案11个屋苑中，包括去年底发生五级火致168人死亡的大埔宏福苑，11个屋苑名单及截至上周五（20日）的工程状态见如下。

竞委会此次的法律行动，针对以下业务实体及个人：

业务实体 (6间):

俊豪建筑工程有限公司（俊豪）、利民创建集团有限公司（利民创建）及顶丰建筑工程有 限公司（顶丰建筑）（统称顶丰） 祥利建筑公司（祥利，由刘锡章先生独资经营） 艺林建筑工程有限公司（艺林） 宏溢营造工程有限公司（宏溢） 玮业发展建筑有限公司（玮业） 竣鸿工程有限公司（竣鸿）

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涉及的11个屋苑/大厦项目