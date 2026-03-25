竞委会入禀控告「维修围标集团」 涉11屋苑包括宏福苑 即睇涉案公司及人士全名单
更新时间：16:28 2026-03-25 HKT
发布时间：16:28 2026-03-25 HKT
发布时间：16:28 2026-03-25 HKT
竞委会今日（25日）入禀竞争事务审裁处，就一个楼宇维修工程合谋围标集团，向6间业务实体及12名个人展开法律程序，相关合约或工程估值合共涉款近7亿元。竞委会指，相关公司及个人在2022年4月至2023年9月期间，就至少11个位于港九新界的维修工程招标，涉嫌从事合谋定价、瓜分市场及围标等反竞争行为，违反《竞争条例》下的「第一行为守则」。涉案11个屋苑中，包括去年底发生五级火致168人死亡的大埔宏福苑，11个屋苑名单及截至上周五（20日）的工程状态见如下。
竞委会此次的法律行动，针对以下业务实体及个人：
业务实体 (6间):
-
俊豪建筑工程有限公司（俊豪）、利民创建集团有限公司（利民创建）及顶丰建筑工程有 限公司（顶丰建筑）（统称顶丰）
-
祥利建筑公司（祥利，由刘锡章先生独资经营）
-
艺林建筑工程有限公司（艺林）
-
宏溢营造工程有限公司（宏溢）
-
玮业发展建筑有限公司（玮业）
-
竣鸿工程有限公司（竣鸿）
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涉及的11个屋苑/大厦项目
|涉案屋苑/大厦
|地区
|工程状态(截至2026年3月20日)
|1.
|将军澳翠林邨
|西贡区
|招标被推翻，重新招标后现时仍未批出
|2.
|观塘德信工业大厦
|观塘区
|已完成
|3.
|柴湾乐翠台
|东区
|批出合约后被推翻，重新招标后现时仍未批出
|4.
|土瓜湾仁智大厦
|九龙城区
|已完成
|5.
|葵涌葵丰楼*
|葵青区
|已完成
|6.
|葵涌怡胜花园*
|葵青区
|已暂缓
|7.
|大角咀中星楼
|油尖旺区
|已完成
|8.
|铜锣湾耀华街31号
|湾仔区
|正在施工
|9.
|大埔太平工业中心第一座*
|大埔区
|已完成
|10.
|大埔宏福苑
|大埔区
|不适用
|11.
|油麻地平安大楼
|油尖旺区
|正在施工
|*由围标集团成员——俊豪建筑工程有限公司中标
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