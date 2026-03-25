红山半岛业主申暂缓清拆僭建被拒 提司法覆核 官今颁判词驳回
更新时间：16:03 2026-03-25 HKT
发布时间：16:03 2026-03-25 HKT
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大潭红山半岛2023年9月发生山泥倾泻，其后屋宇署及地政总署调查揭发多个物业僭建，向相关业主发出清拆令。红山半岛业主指清拆可能危及楼宇结构，曾向屋宇署申请暂时搁置清拆令遭拒，于是向建筑物上诉审裁小组提上诉，但在未经聆讯下被拒绝，故入禀高等法院提出司法覆核，要求法庭推翻决定。法官高浩文今颁下判词，驳回司法覆核申请。
申请人Anthony John Steains，建议答辩人为建筑物上诉审裁小组；屋宇署署长及申请人妻子Petrina Anne Steains亦被列为有利害关系人士。
案件编号：HCAL 2451/2025
法庭记者：王仁昌
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