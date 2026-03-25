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红山半岛业主申暂缓清拆僭建被拒 提司法覆核遭驳回

社会
更新时间：16:03 2026-03-25 HKT
发布时间：16:03 2026-03-25 HKT

大潭红山半岛2023年9月发生山泥倾泻，其后屋宇署及地政总署调查揭发多个物业僭建，向相关业主发出清拆令。红山半岛业主指清拆可能危及楼宇结构，曾向屋宇署申请暂时搁置清拆令遭拒，于是向建筑物上诉审裁小组提上诉，但在未经聆讯下被拒绝，故入禀高等法院提出司法覆核，要求法庭推翻决定。法官高浩文今颁下判词，驳回司法覆核申请。

指未经聆讯拒绝处理搁置清拆令上诉属越权

申请人Anthony John Steains，建议答辩人为建筑物上诉审裁小组；屋宇署署长及申请人妻子Petrina Anne Steains亦被列为有利害关系人士。

申请方指上诉审裁小组在未经聆讯的情况下，拒绝处理申请人搁置清拆令的上诉，甚至没有进行任何初级侦讯，决定越权及程序不当。

判词指，申请人收到清拆令后，曾向屋宇署提出替代方案，当屋宇署拒绝后，申请人再要求屋宇署暂时搁置清拆令，以待申请人邻居、另一同样收到清拆令的屋主向上诉审裁小组提出的上诉有结果。

官指条例未授权屋宇署暂缓执行清拆令

不过，法官认为除了上诉程序外，《建筑物条例》实质并未授予屋宇署暂缓执行清拆令的酌情权，申请方所针对的拒绝搁置决定，并非屋宇署行使酌情权的范围内，《建筑物条例》第44条所指的上诉亦不适用于此决定，否则这便意味着接到清拆令的人士可以去信要求署方不要执行，而署方回复又会引伸一系列上诉。

法官认为，当屋宇署发出清拆令后，接获命令的业主必须遵从或面对执法，若有不服可以选择上诉，但若他没有就此清拆令提出上诉，便无其他途径可以避免执法，即使希望署方暂时搁置执行清拆令，业主也必须先就清拆令提出上诉。

法官又指，即使申请人因为想等待邻居的上诉结果，才提出暂时搁置清拆令，但其他人的上诉对申请人物业的影响并不确定，而申请人也不可透过此种「掹衫尾（ride on the coattails）」的方式去应对清拆令。

案件编号：HCAL2451/2025
法庭记者：王仁昌

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