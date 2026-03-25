英基学位贿赂案 罪成家长求情指案件延误望判缓刑

英基乌溪沙国际幼稚园54岁前行政主任于2018至2021年间，收受13名家长和1名商人贿款至少64万元，以协助其子女获得取录，其后一同被控。前行政主任承认串谋受贿等9罪后，作供指证其余14人。14名被告早前被裁定串谋受贿等罪成，订于下周二判刑，此前分批于西九龙法院求情。辩方今求情指被告角色被动，抗辩作风务实，惟受案件延误影响，望能判处缓刑。

辩方今求情指10多名被告一同受审，45岁李洁冰受案件延误影响，望能判处缓刑。暂委法官陈慧敏指单单前行政主任作供也花费了20多天，审讯原订却只排期35天，认为辩方也需为案件延误负上责任。辩方回应指审讯期间抗辩作风务实，不争议录影会面，李洁冰作供时间短。辩方又指案中李洁冰角色被动，原愿意购买合法债券，终被前行政主任诱导改为提供贿款。

求情称遭前行政主任诱导提供贿款

案中被告除54岁英基时任行政主任林珍妮外，受审被告中13名家长包括44岁黄薏娗（前称黄咏雯）、42岁刘映均（前称刘慧德）、35岁马贤文、45岁李洁冰、41岁林泯希、41岁张珈铭、39岁徐惠谦、44岁江静雯、38岁蔡慧妍、37岁李俊朗、37岁黄美雪、41岁麦伟琪、33岁朱霜叶以及45岁商人萧裕邦。

林珍妮开审前承认4项受贿罪及5项串谋受贿罪，其余4罪存档法庭，在审讯中出庭作供，指证其他被告。其余被告中黄薏娗、马贤文、李洁冰、林泯希、张珈铭、徐惠谦、蔡慧妍、李俊朗、黄美雪、麦伟琪、朱霜叶、萧裕邦分别被控1项串谋受贿罪；刘映均被控2项串谋受贿罪；江静雯则被控1项串谋受贿罪以及1项煽惑受贿罪。

案件编号：DCCC703/2022, DCCC603/2023(Consolidated)

法庭记者：陈子豪