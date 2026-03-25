调查：五成建造业工友近三个月无工开 逾六成冀推月薪制 工会：开工不足收入欠保障

香港建造业总工会今日（25日）公布「配合『十五五』规划，强化就业，加强培训」就业调查结果，并向特区政府提出多项建议，期望纳入香港首份五年规划。调查于今年1月底至2月底进行，共访问1,304位工友。结果显示，近五成受访者表示最近三个月「有工开」，较2025年5月的27.8%及10月的42%有所改善。开工日数方面，由2025年5月每周平均2.4天（每月9天），上升至今年2月的每周3.2天（每月13天）。

工会倡试行「月薪制」：过去日薪制吸引 因开工日数多

总工会指出，工友对「月薪制」的支持率由2024年的两成，上升至最近两年、共3次调查的六成，反映工友对制度改革的渴求。工会建议特区政府参考相关数据，在个别工种推行先行先试，以保障工友「有汗出，有粮出」。香港建造业总工会会务主任唐浩为表示，之前日薪制对所有工人来说很吸引，现时开工不足的情况下月薪制是一个保障。

香港建造业总工会理事长周思杰表示，推行月薪制有助稳定建造业人力资源，从而保障施工技术水平及工程质量。他指出，日薪制下工程赶工时往往需要临时调配人手「救火」，难以维持稳定质素。对于政府推行的工地禁烟措施，他回应指，现时被发现违规吸烟可被罚款3千元，工会对有关条例表示绝对支持。展望行业前景，他亦期望下半年有更多工程开展，以纾缓目前工程多但开工量不足的情况。

工会建议加大力度培训「低空经济」技术

培训计划方面，调查发现65.9%受访者对参与培训计划表示「没有兴趣」，原因包括影响求职、津贴吸引力不足及培训时间过长等。总工会建议政府加大力度培训「低空经济」技术，包括无人机、eVTOL、低空感知及数字孪生等，并将人工智能技术（如BIM、MiMEP、MiC）及建筑机械人操作技能扩展至前线工友层面，提升施工质量及效率。

总工会表示，香港建造业应肩负「超级联系人」及「超级增值人」角色，协助内地企业「走出去」及国际资金「引进来」。工会建议政府推动「一试多证」政策，让工友通过一次考试同时获得中港澳三地专业资格认证，便利本地工友到大湾区及「一带一路」地区工作。总工会亦期望业界加快形成「新质生产力」，将人工智能应用到不同工种，并以北部都会区、河套合作区为核心引擎，推动与大湾区要素流动及执业互认。

香港建造业总工会权益干事徐汉斌表示，总工会关注建造业青年人才不足、老龄化严重的问题。调查数据显示，有一半工人年龄在50岁以上。在产业变更快速的时代下，如何协助工友转型已成为逼切议题。总工会表示一方面要加强职业技能培训，希望特区政府加大投入培训资源，与业界合作推出课程，鼓励年轻人或在职工人报读。另一方面，保障工人基本权益，确保合理收入、安全职业工作环境及清晰的发展阶梯。

记者、摄影：张琦