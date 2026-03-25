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为免「挞订」赔1.6万元图以1千元贿地产代理 城大副教授判囚4个月2周

社会
更新时间：10:47 2026-03-25 HKT
发布时间：10:47 2026-03-25 HKT

城市大学经济及金融学系的副教授4年前「挞订」却不想赔偿1.6万元，因此以1千元贿赂地产代理，要求隐瞒他违反临时租约，副教授早前经审后被裁定向代理人提供利益罪成。裁判官施祖尧今于沙田裁判法院判刑指，被告拥有良好背景及高学历，但一般市民亦对贪污罪行有认知，被告居港多年，实难以文化差异作籍口。考虑到本案无任何特殊情况，施官终判处入狱4个月2星期。被告将就定罪及刑期上诉，期间获准以2万元等条件保释。

48岁被告杜渡，报称香港城市大学教授，被控向代理人提供利益罪，指他于2022年11月6日在香港，无合法权限或合理辩解，向美联物业代理有限公司客户总监钟芳宙提供利益，即提供形式为一笔港币1,000元款项的餽赠、贷款、费用、报酬或佣金，作为该钟芳宙作出或不作出，或曾经作出或不作出任何与其主事人的事务或业务有关的作为的诱因或报酬 ，即协助杜渡向该美联物业代理有限公司隐瞒一份就一项物业订立的物业临时租赁协议已于2022 年11月6日由该钟芳宙促成、黄姓业主和杜渡作为租客签订，而该份已签订的协议于同日因杜渡违约而被取消的事实。

案件编号：STCC3709/2025
法庭记者：雷璟怡

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