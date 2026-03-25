8月起优化骨灰龛位编配安排 食环署：料供应可满足需求 若有需要不排除提供更多龛位

食环署宣布由今年8月1日起，公众骨灰龛位编配安排由每年一次改为每月进行，并由原先仅限屯门曾咀灵灰安置所，扩展至另外三个安放骨灰的地点，每月合共提供约1,600个龛位供市民抽签，预计每年不少于1.9万个。食环署助理署长（职系管理及发展）蔡家伟表示，相信供应可满足需求，当然署方亦会因应需求走势，不排除每月提供多于1,600个龛位供市民申请。

蔡家伟今早（25日）在电台节目指出，过往沙田石门、粉岭和合石及柴湾哥连臣角三个龛场仅作年度编配，市民或需等候长达一年。新安排旨在优化便民措施，提供更大弹性与便利，让市民每月均可递交申请。

未中签者自动获配曾咀

蔡家伟解释，在新安排下，沙田石门、粉岭和合石第六期及柴湾哥连臣角三个新落成的龛场将纳入每月编配，连同屯门曾咀，每月合共提供不少于1,600个可续期骨灰龛位，预计每年供应量不少于1.9万个，有信心足以应付全港需求。

他续称，各龛场每月供应数目不一，屯门曾咀约1,000个、沙田石门约400个、柴湾哥连臣角约100个，粉岭和合石约100个。署方会确保每名申请市民均可获编配龛位，未中签者将自动获编配曾咀灵灰安置所龛位，申请人可自行决定是否接受；若选择放弃，仍可在下一轮每月龛位抽签中重新递交申请。他强调，署方会密切留意市民对龛位的需求，政策目标是让每个龛场在中长期维持稳定供应。

设六个月禁申请期防滥用

蔡家伟表示，自2020年起，公众龛位已实现「零轮候」，所有申请者均能成功获派，新安排下亦不会出现轮候情况。新措施实施初期，署方会密切留意市民申请状况，有需要时会因应需求作出调整，不排除每月提供多于1,600个龛位。

为防止滥用及浪费龛位资源，市民若放弃成功抽中并获编配的龛位，在随后六个月内，将不得为同一位先人申请同一个龛场的龛位。

绿色殡葬使用率升至19.1%

食环署亦积极推广绿色殡葬。蔡家伟透露，绿色殡葬的采用率已由2014年占全港死亡人数的8.4%，显著上升至去年的19.1%，约有一万人选用。署方将继续透过名人宣传短片、用家分享，以及将「人生学堂」讲座扩展至学生等方式，向公众推广「爱在延续」的观念。

立法会议员陈凯欣在同一节目表示，食环署的新措施是「从家属角度出发」，缩短了先人「上位」的轮候时间，能便利家属办理后事，减少徬徨不安。

她形容新安排下每月提供1,600个公众骨灰龛位供选择是「得来不易」，又指现时绿色殡葬采用率接近两成，反映移风易俗需要时间。她建议署方可提供更多实体体验，例如安排市民参观海上撒灰过程及纪念花园环境，让公众更深入、正面地了解绿色殡葬，从而提高接受程度。

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