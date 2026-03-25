35+颠覆案丨12被告提上诉遭驳回维持原判  其中10人再申终极上诉

35+ 颠覆案中45人前年被裁定串谋颠覆国家政权罪成，判囚4年2个月至10年不等。合共12名被告上诉定罪刑期，律政司另上诉刘伟聪罪脱。上诉庭上月驳回全部上诉，维持原判。其中10人不服，再申请上诉至终审法院，刘伟聪则未被上诉。根据司法机构网页显示，案件现时暂无排期聆讯。

上诉庭上月23日宣判，与原审同样根据「522说明」和「528决定」来诠释颠覆罪，反复强调一众定罪被告意图颠覆香港「宪制秩序」，驳回全部上诉。被告黄碧云、邹家成、林卓廷、何桂蓝、余慧明、何启明、陈志全、郑达鸿、梁国雄及吴政亨共10人不服，现向终审法院申请上诉许可，仅杨雪盈黄子悦2人放弃再上诉。

由左至右陈志全、郑达鸿、梁国雄、吴政亨及何启明。资料图片

上诉的14名被告中，有12人受审后定罪，《墨落无悔》声明发起人邹家成判监7年9个月；「三投三不投」发起人吴政亨判囚7年3个月；何桂蓝不求情判囚7年；梁国雄、林卓廷、余慧明则判监6年9个月；何启明判囚6年7个月；陈志全、郑达鸿、黄碧云、杨雪盈及彭卓棋均判监6年半。黄子悦和谭得志则认罪判监4年5个月，2人申请上诉刑期。其后谭得志彭卓棋先后放弃上诉。另外，刘伟聪原审后罪脱，遭律政司以案件呈述方式上诉，要求上诉庭推翻裁决，发还原审。

案件编号：FAMC 13-20/2026

法庭记者：陈子豪

