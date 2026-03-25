天文台今午录得30°C 创今年以来最高纪录 上水一度高达32.6°C 料下周初炎热兼有雨
更新时间：17:00 2026-03-25 HKT
发布时间：17:00 2026-03-25 HKT
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天文台表示，广东沿岸风势微弱，天色大致良好。本港今日（25日）下午天气炎热，多处地区气温上升至30度或以上。天文台录得最高气温30.0度，是今年以来的最高纪录，上水更一度高见32.6度。
天文台指，较潮湿的偏东气流会在未来两三日影响广东东部沿岸，部分地区有薄雾，日间温暖。随著偏南气流在下周初逐渐影响华南沿岸，该区天气炎热，亦有一两阵骤雨。预料一道低压槽会在下周于华南一带徘徊并带来不稳定天气，内陆地区有雷暴。
本港地区今晚及明日天气预测，晚间渐转多云。明日有一两阵微雨。早上局部地区能见度较低，最低气温约22度。日间部分时间天色明朗，最高气温约26度。吹微风，明日渐转吹和缓东至东南风。
展望星期五及星期六日间温暖，早晚较为潮湿。下周初部分时间有阳光及炎热，亦有一两阵骤雨。
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