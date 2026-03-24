南京大屠杀纪念馆去年接待1.6万港人 馆方：史料研究没有终点

近期中日关系紧张，香港传媒代表团今日（24日）参观侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆，馆方教育服务部主任王敏表示，无论中日关系如何发展，纪念馆对大屠杀的呈现仍然存在，日本政府的错误言论，对国人参访纪念馆没有影响。

大屠杀在世幸存者只余21人

1937年12月，侵华日军在南京开始持续40多天惨绝人寰的大屠杀，约30万人遭杀戳，纪念馆展出遇难同胞名字和照片、日军进犯南京过程、一连串暴行相片、中国军队撤退命令等文物，并保留了当时遭日军屠杀后集中掩埋的原始骨骸，呈现层层叠压的惨状。上周再有南京大屠杀幸存者去世，据馆方介绍，目前在世的幸存者只余21人。

每年12月13日是南京大屠杀死难者国家公祭日，当日会在纪念馆举行公祭活动，悼念死难者。广场设置一个「和平大钟」，寓意警钟长鸣、警示世人，不忘历史教训。

纪念馆是国家一级博物馆、全国爱国主义教育示范基地，王敏透露，去年纪念馆参观人数达600万人次，比前一年多60万人次，当中约1.62万是预约参观的港人，包括50多批、合共约2,000名香港学生。

至于展馆未来会否再丰富内容，他指南京大屠杀的历史研究没有终点，会透过不同史料、文物拓展内容，宣扬不忘历史，珍惜和平。