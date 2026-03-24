支联会颠覆案 法官质疑内地不少人士因支持《零八宪章》而负上刑责

已解散的支联会、前正副主席李卓人、何俊仁和邹幸彤被控煽动他人颠覆国家政权罪。辩方今午于西九龙法院陈词指控方从未曾提出被告用违反内地刑法作为非法手段，而法庭裁决与控方盘问相吻合，裁定检控基础为即使有合法手段修宪。

邹指支联会支持《零八宪章》修宪运动

案件由《香港国安法》指定法官李运腾、陈仲衡及黎婉姫主审。控方由律政司副刑事检控专员黎嘉谊及助理刑事检控专员张卓勤等代表；辩方由破产管理署委任资深大律师林芷莹代表支联会，大律师沈士文代表李卓人，邹幸彤亲自行事。

邹幸彤昨指无论在2018年修宪前后，支联会一直支持《零八宪章》修宪运动以及组党运动、新公民运动等，不是煽动任何未可知行为，说明支联会撰文倡议每每涉及具体行动，有正当目的，不是抽空假借任何议题来挑起仇恨。

李卓人。资料图片

陈官质疑内地不少人因支持《零八宪章》而负刑责

陈官质疑内地不少人士支持《零八宪章》因而负上刑责，支联会是否支援内地人从事具刑责行为。李官认为本案没有中国法律专家证供，无从判断内地人士定罪是否妥当，只能接受定罪事实，至于颠覆国家政权罪中的罪行元素「非法手段」到底指本港非法手段还是内地非法手段，则留待法律陈词处理。

4名被告依次为香港市民支援爱国民主运动联合会（支联会）、李卓人、何俊仁及邹幸彤，同被控于2020年7月1日至2021年9月8日期间，在香港煽动他人组织、策划、实施或者参与实施以非法手段（即结束中国共产党领导，违反中华人民共和国宪法（特别是第一条和序言）），旨在颠覆国家政权的行为，即推翻、破坏中华人民共和国宪法所确立的中华人民共和国根本制度，或推翻中华人民共和国中央政权机关。何俊仁开审前认罪。

案件编号：HCCC155/2022

法庭记者：陈子豪