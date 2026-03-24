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54岁辅警离境被搜出弹簧刀 获准签保守行为1年处理

社会
更新时间：17:25 2026-03-24 HKT
发布时间：17:25 2026-03-24 HKT

男辅警于去年11月在机场离境期间，被搜出一把长约12.5厘米的弹簧刀，被控管有违禁武器罪。经控辩双方商讨及索取法律意见后，主任裁判官苏文隆今早在西九龙裁判法院批准被告自签1000元守行为1年，期间不得干犯与非法武器相关的刑事案件，控罪随即撤销。

苏官透露，被告在机场出境时被搜出涉案弹簧刀，由于弹簧刀是由被告的亡父给予，被告为记念亡父而带在身上，亦不知道该刀属违禁武器。经控辩双方商讨及索取法律意见后，苏官批准被告自签1000元守行为1年，期间不得干犯与非法武器相关的刑事案件，控罪随即撤销。

54岁被告赵永耀，报称港铁职员，被控管有违禁武器罪。控罪指，他于2019年某日至2025年11月8日期间在香港，管有违禁武器，即一把弹簧刀。

案件编号：WKCC736/2026
本报记者

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