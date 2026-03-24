涉持假文件谎称毕业于泰国皇太后大学 内地女被控2罪 准保释至4.14再讯
更新时间：15:49 2026-03-24 HKT
发布时间：15:49 2026-03-24 HKT
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45岁持双程证女子涉嫌以虚假毕业证书，及讹称自己曾就读泰国皇太后大学，误导香港入境事务处。她被控使用虚假文书等2罪，今于沙田裁判法院再提堂。署理主任裁判官郑纪航押后案件至4月14日再讯，期间女子获准以保释金及人事担保金共4万元等条件保释候讯。
被告蒋林霖，控罪书上无报称职业，被控各一项使用虚假文书罪，及作出虚假陈述以误导入境事务队成员罪。
控罪指，被告于2025年3月12日或该日前后在香港，明知或相信有关虚假文书，即一张看似是由皇太后大学（Mae Fah Luang University）发出的毕业证书属虚假，而使用该文书，意图诱使入境事务处处长及其人员接受该文书，而作出或不作某些作为，以致对该人或其他人不利。以及于2025年8月11日，被告在香港高铁西九龙管制站作出虚假陈述，以明知地误导入境事务队成员，即被告讹称在2019年至2021年曾于Mae Fah Luang University就读。
案件编号：STCC3163/2025
法庭记者：雷璟怡
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