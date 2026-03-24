宏福苑听证会｜ICU人员被指「通风报信」 政府代表：说法严重偏离事实 预约检测须确保对方在场

大埔宏福苑火灾独立调查委员会今日（24日）继续举行听证会。在早前的聆讯中，房署屋宇保养测量师刘嘉敏被指预先告知工程顾问鸿毅及总承建商巡查时间。

代表政府的资深大律师孙靖干在今日的听证会表示，委员会代表大律师在开场陈词和展示一部分的证据，原意是希望令到各涉事人士及早作出回应，但遗憾地「畀一啲人误解咗，委员会已经就有关议题落咗结论，」

他指有媒体指名道姓指政府个别人员，甚导致他或他们的家人被「起底」，证人尚未作供，政府亦有必要针对委员会代表大律师开场陈词的疑似指控作出澄清。

预先通知工地巡查时间 传媒报道为打龙通 政府：严重偏离事实

孙指，委员会代表大律师在第一日开场陈词中提到，ICU人员在收到该投诉后，到工地进行检测，并透过WhatsApp联络注册检验人员(RI)，亦即是注册检验人员，商讨检测日期及时间。他指委员会大律师就有关议题进行信息记录，传媒随即在不同媒体的报道中被描绘为「打龙通、通风报信」等涉及串通、串谋的字眼，政府认为是毫无客观根据，以及严重偏离事实的指控。

孙指，就ICU作出预约的原因，主要是因为ICU人员需要RI在场协助进行采样，以进行测试。根据ICU现时的理解，屋宇署同样可能需要采样，需与注册检验人员或注册承建商进行预约，而RI他们委派的代表在检测时在场，让他们可以就任何问题作出即时回应，亦可以让ICU人员去审视该投诉是否成立。而且ICU的人员与RI注册检验人员沟通时，实际上他们的信息沟通与现场视察时间仅相差一日，因此其实他们亦已尽量将时间压缩，指「是有这个考虑在内」。

他指无论如何，政府希望委员会与各界人士保持持平态度，就他们已经展示或尚未展示的其他证据，从而考虑是否真的有客观基础，更多细节亦会在证人作供阶段呈现。

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