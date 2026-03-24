「两蚊两折」4.3实施 波姐冯素波与妹妹演出兼献唱 教你搭车攻略｜Kelly Online

【2元乘车/两元两折/2蚊车/长者出行】政府昨日（23日）宣布，将于4月3日起调整2元乘车优惠措施至「两元两折」。运输署在社交网页「运输署Agent T」上载由「波姐」冯素波与妹妹冯素云一同参与拍摄️2元优惠计划调整为「两蚊两折」优惠的电视宣传片，示范手持乐悠咭，一嘟即享「两蚊两折」：平过或等于10蚊计两蚊，贵过10蚊就计两折。她们就亲自演出外，更亲自献唱。

Agent T与团队在拍摄宣传片期间探班，代表部门感谢波姐同素云姐参与今次宣传。运输署还提醒，合资格长者及残疾人士均适用于现时「两蚊两折」优惠，同时还呼吁合资格人士继续认住2元乘车优惠计划标志，留意各区「搭车攻略」，精明出行。

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