「港铁Rapper」启德站再献技 用说唱介绍港铁资讯 网民大赞有Heart｜Kelly Online
更新时间：09:36 2026-03-24 HKT
发布时间：09:36 2026-03-24 HKT
发布时间：09:36 2026-03-24 HKT
一名港铁职员去年在香港迪士尼站，以英语、粤语及普通话「Rap式」作出分流指引，在多个社交平台上引起网民热议，有人笑称他为港铁Rapper(说唱艺人)。这位Rapper除在迪士尼站外用「Rap式」分流外，不少网民亦在太子站看过他「Rap式」分流太子站的人流，近日，有网民在启德站目睹这位港铁Rapper，继续Rap式传统，介绍资讯。
有网民在社交平台Threads发文，以「港铁Rapper又嚟料」为题发文，指看完启德演又再见到这位港铁Rapper。根据片段，港铁Rapper手持屯马线加密班次的灯牌，再以数白榄的形式介绍资讯，「返屋企，搭港铁，方便又快捷」，「睇完表演放晒电，你嘅支援系𠮶边」，「叉电买嘢补给电，港铁站就系前面」。
网民都十分欣赏这位职员敬业精神，大赞他「有Heart」，「敬业乐业，字字珠玑，值得加人工」，「感受到佢好钟意份工，完全无hea rap嘅感觉，本人听得好开心，多谢港铁无将佢收埋」。
相关新闻：
港铁职员多才多艺 迪士尼站两文三语「Rap式」分流 网民又因一事赞有heart？
最Hit
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车费一览
2026-03-23 10:58 HKT
TVB离巢花旦传恋富贵猛人生活奢华 半山豪宅拥无敌景观巨厅深不见底 旧爱破产疑致豪门梦碎
2026-03-23 09:00 HKT
内地政府推酒店住宿补贴优惠！深圳1地区最多减￥500 指定网上平台供应（附领券步骤）
2026-03-22 12:00 HKT