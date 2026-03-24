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「港铁Rapper」启德站再献技 用说唱介绍港铁资讯 网民大赞有Heart｜Kelly Online

社会
更新时间：09:36 2026-03-24 HKT
发布时间：09:36 2026-03-24 HKT

一名港铁职员去年在香港迪士尼站，以英语、粤语及普通话「Rap式」作出分流指引，在多个社交平台上引起网民热议，有人笑称他为港铁Rapper(说唱艺人)。这位Rapper除在迪士尼站外用「Rap式」分流外，不少网民亦在太子站看过他「Rap式」分流太子站的人流，近日，有网民在启德站目睹这位港铁Rapper，继续Rap式传统，介绍资讯。

有网民在社交平台Threads发文，以「港铁Rapper又嚟料」为题发文，指看完启德演又再见到这位港铁Rapper。根据片段，港铁Rapper手持屯马线加密班次的灯牌，再以数白榄的形式介绍资讯，「返屋企，搭港铁，方便又快捷」，「睇完表演放晒电，你嘅支援系𠮶边」，「叉电买嘢补给电，港铁站就系前面」。

网民都十分欣赏这位职员敬业精神，大赞他「有Heart」，「敬业乐业，字字珠玑，值得加人工」，「感受到佢好钟意份工，完全无hea rap嘅感觉，本人听得好开心，多谢港铁无将佢收埋」。

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