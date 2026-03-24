天气｜天文台料回暖潮湿 周六起一连六日有雨 3.31气温高达29°C

天文台表示，广东沿岸风势微弱。天文台预料，广东沿岸未来两三日风势微弱，日间相当温暖，早晚较为潮湿，周五（27日）气温介乎22°C至27°C，湿度介乎70至95%。天文台又预料，受一道低压槽影响，下周初日间部分时间有阳光及炎热，下周二（31日）气温介乎24°C至29°C，湿度介乎75至95%。

天气︱下周初日间部分时间有阳光及炎热

天文台预料本港天气大致多云，下午部分时间有阳光及相当温暖，气温介乎22°C至27°C，吹微风。

天文台料偏东气流周末期间影响华南沿岸

根据天文台九天天气预报，广东沿岸未来两三日风势微弱，日间相当温暖，早晚较为潮湿，部分地区有薄雾，明日（25日）气温介乎22°C至28°C，湿度介乎65至95%；周四（26日）气温介乎22°C至27°C，湿度介乎65至90%；周五（27日）气温介乎22°C至27°C，湿度介乎70至95%。

另外，天文台续指一股偏东气流会在周末期间影响华南沿岸，该区云量稍为增多。天文台预料一道低压槽会在下周初至中期为华南地区带来不稳定天气，周六（28日）起连续6日都会有一两阵骤雨。下周一至二（30日至31日）天气大致多云，有一两阵骤雨。日间部分时间有阳光及炎热。下周一（30日）气温介乎23°C至28°C，湿度介乎75至95%；下周二（31日）气温介乎24°C至29°C，湿度介乎75至95%。