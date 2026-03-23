Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

律师会倡修《证据条例》保障无律师代表者 律师法团执业近立法阶段

社会
更新时间：22:49 2026-03-23 HKT
发布时间：22:49 2026-03-23 HKT

立法会司法及法律事务委员会今日（23日）讨论「修订《证据条例》（第8章）的建议」及「有关律师采用律师法团模式执业的最新进展」。香港律师会获邀出席发言，建议修订《证据条例》时需保障无律师代表者权利。律师会亦汇报，有关律师采用法团模式执业的筹备工作取得重大进展，已向当局提交修例草拟委托书及规则定稿，即将进入立法程序。

律师会前会长及刑法及诉讼程序委员会主席熊运信在会上发言，强调在修例时需保护无律师代表诉讼人的权利，并关注多重传闻证据在实际操作上如何获接纳。他亦就政府的建议表达意见，例如辩方有权审视传闻证控的可靠性。

律师法团执业模式取重大进展

对于「有关律师采用律师法团模式执业的最新进展」，律师会副会长黎雅明及前会长兼《律师法团规则》工作小组主席彭韵僖汇报，有关实施工作已取得重大进展。律师会已于本月较早时就《法律执业者条例》及20项非《法律执业者条例》的法例，向律政司提交相应修订的草拟委托书。此外，亦已于上周五向司法机构提交新订的《律师法团规则》等最终定稿，以寻求终审法院首席法官批准，期望尽快展开立法会的「先订立后审议」程序。

律师会表示，将继续检讨《证据条例》的相关修订建议，并让会员掌握律师法团模式执业的最新进展。

律师会前会长及刑法及诉讼程序委员会主席熊运信。
律师会前会长及刑法及诉讼程序委员会主席熊运信。
律师会副会长黎雅明。
律师会副会长黎雅明。
律师会前会长及《律师法团规则》工作小组主席彭韵僖。
律师会前会长及《律师法团规则》工作小组主席彭韵僖。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
吴幸美结婚丨《东张西望》女神老公真身曝光 去年街头热吻泄恋情 「金猪上身」贵气出嫁
01:22
吴幸美结婚丨《东张西望》女神老公真身曝光 去年街头热吻泄恋情 「金猪上身」贵气出嫁
影视圈
7小时前
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车资一览
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车费一览
生活百科
12小时前
吴幸美结婚｜「东张女神」首开腔谈老公8字形容极甜蜜  初相识就认定对方：我哋好有缘份
吴幸美结婚｜「东张女神」首开腔谈老公8字形容极甜蜜  初相识就认定对方：我哋好有缘份
影视圈
5小时前
内地政府推酒店住宿补贴优惠！深圳1地区最多减￥500 指定网上平台供应（附领券步骤）
内地政府推酒店住宿补贴优惠！深圳1地区最多减￥500 指定网上平台供应（附领券步骤）
旅游
2026-03-22 12:00 HKT
加拿大快运航空一架客机在地面与消防车碰撞。
00:44
拉瓜迪亚机场 | 加航快运客机撞消防车 正副机长身亡另2人伤
即时国际
7小时前
伊朗局势｜特朗普称美伊对话「富有成效」 暂缓攻击能源设施5天
01:02
伊朗局势｜特朗普称美伊对话「富有成效」 暂缓攻击能源设施5天｜持续更新
即时国际
3小时前
铜锣湾利舞台初生男婴被弃厕所 送院死亡
00:24
铜锣湾利舞台初生男婴被弃女厕垃圾桶 送院死亡 案件暂列杀婴
突发
3小时前
北角富豪饭堂「声哥厨房」结业！粤菜名厨陈声主理 曾创30万宴席神话
北角富豪饭堂「声哥厨房」结业！粤菜名厨陈声主理 曾创30万宴席神话
饮食
7小时前
吴幸美结婚丨婚礼星光熠熠宾客阵容曝光 谢伟俊任证婚人 两大歌后献唱变迷你演唱会
01:22
吴幸美结婚丨婚礼星光熠熠宾客阵容曝光 谢伟俊任证婚人 两大歌后献唱变迷你演唱会
影视圈
6小时前
星岛申诉王│7旬母卖金疑被收4成手续费 港男理论讨回公道 涉事金舖：金价波幅大
申诉热话
4小时前