律师会倡修《证据条例》保障无律师代表者 律师法团执业近立法阶段

立法会司法及法律事务委员会今日（23日）讨论「修订《证据条例》（第8章）的建议」及「有关律师采用律师法团模式执业的最新进展」。香港律师会获邀出席发言，建议修订《证据条例》时需保障无律师代表者权利。律师会亦汇报，有关律师采用法团模式执业的筹备工作取得重大进展，已向当局提交修例草拟委托书及规则定稿，即将进入立法程序。

律师会前会长及刑法及诉讼程序委员会主席熊运信在会上发言，强调在修例时需保护无律师代表诉讼人的权利，并关注多重传闻证据在实际操作上如何获接纳。他亦就政府的建议表达意见，例如辩方有权审视传闻证控的可靠性。

律师法团执业模式取重大进展

对于「有关律师采用律师法团模式执业的最新进展」，律师会副会长黎雅明及前会长兼《律师法团规则》工作小组主席彭韵僖汇报，有关实施工作已取得重大进展。律师会已于本月较早时就《法律执业者条例》及20项非《法律执业者条例》的法例，向律政司提交相应修订的草拟委托书。此外，亦已于上周五向司法机构提交新订的《律师法团规则》等最终定稿，以寻求终审法院首席法官批准，期望尽快展开立法会的「先订立后审议」程序。

律师会表示，将继续检讨《证据条例》的相关修订建议，并让会员掌握律师法团模式执业的最新进展。

律师会前会长及刑法及诉讼程序委员会主席熊运信。

律师会副会长黎雅明。

律师会前会长及《律师法团规则》工作小组主席彭韵僖。