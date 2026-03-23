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食环署多区打击无牌小贩 周末行动拘4外籍人士 检近150公斤食物

社会
更新时间：22:30 2026-03-23 HKT
发布时间：22:30 2026-03-23 HKT

食环署于刚过去的周末，在全港多区针对非法贩卖熟食的小贩加强执法，行动中共拘捕4名外籍人士，并检获近150公斤食物。署方表示，今年首两个月已就相关违法行为提出28宗拘控。

针对巡查外佣聚集热点

食环署发言人表示，署方在刚过去的周末，于全港各区展开连串突击行动，特别针对外佣聚集的热点，打击街头非法摆卖熟食。行动期间，食环署人员于中西区、湾仔区及旺角区共拘捕4名外籍人士，他们涉嫌无牌贩卖及在公众地方构成阻碍，署方共提出7宗检控。

由于怀疑涉案人士可能同时违反入境条例，案件已转介至入境处跟进。行动中，执法人员共检获近150公斤食物，包括甜点、烤鱼、炸物、饭盒及酱汁等。

食环署人员在行动中检获150公斤食物。
食环署人员在行动中检获150公斤食物。

情理兼备处理无牌小贩

食环署强调，一直以情理兼备的原则处理无牌小贩问题，但若涉及售卖熟食、来源不明，或禁售食物等高风险情况，将采取严厉执法行动，以保障公众健康。署方亦透过派发宣传单张，向外佣讲解相关法例。

根据法例，无牌贩卖最高可被罚款一万元及监禁六个月。若活动引致通道阻塞，可另处罚款二万五千元或监禁三个月。署方呼吁市民切勿光顾街头非法摆卖的食物，并鼓励市民举报可疑个案。

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