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宏福苑听证会︱3名宏福苑居民明午作供 委员会代表大律师先提问

社会
更新时间：21:59 2026-03-23 HKT
发布时间：21:59 2026-03-23 HKT

大埔宏福苑火灾独立调查委员会，明日（24日）继续举行听证会。根据委员会公布的作供时间表，明日将会有3名宏福苑居民被传召作证人。

根据听证会程序规则，委员会代表大律师会向证人提问。任何涉事一方如欲向证人提问，并已获委员会批准，可随后按委员会决定的先后次序提问。任何涉事一方如欲向委员会的证人提问，须在委员会的代表大律师完成提问后提出申请，并扼要说明拟提问的范围。委员会的代表大律师可覆问该证人。

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