政府拟斥7.2亿元改建沙田废物转运站 5年分期完工 收费按收回成本原则检讨

政府拟斥资7.2亿元改建及提升沙田废物转运站，目标在5年内分阶段完成。立法会环境事务委员会今日（23日）开会讨论相关事宜，有议员关注当局如何减少工程对转运站的运作影响。环保署回复指，新仪器就位时才会更换旧设备，另外政府施工前会与业界开会协调安排，并设闭路电视系统显示各处理站即时状况。

转运站先增新设备后拆旧

沙田废物转运站自1994年启用，主要接收沙田、马鞍山一带的都市固体废物，去年平均每日接收约2,000公吨。改建及提升工程估计所需费用约7.268亿元，当局建议添置及更换高效能废物处理机械设备，包括废物压缩系统等，提升污水处理与气味控制系统，研究及试用新型空气净化技术，同时翻新转运站，改善大楼外观及进行节能工程。

施工期间转运站将维持正常运作，工程完成后会检讨上调收费标准。当局预估相关设备寿命为15至20年，转运站翻新后的整体外观则料有25至30年寿命。

设推广小组推环保教育

选委界姚柏良关注转运站翻新后，是否能作为社区环保教育活动场地，让公众了解相关工作。环境及生态局副局长黄淑娴表示，转运站新营运合约中设有条款，要求承办商成立社区推广及联络小组，推行环保教育活动，局方会将意见转介至该小组跟进。

至于转运站收费标准，当局表示项目完成后将与其他转运站一并按收回成本原则检讨，商讨合适加幅，局方会考虑使用者承受能力，或分阶段调整。

记者：周育莹