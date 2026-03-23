政府提升伊朗以色列外游警示至黑色 向沙特阿联酋等6中东国家发黄色警示

​鉴于中东地区局势持续恶化，香港特别行政区政府今日（3月23日）提升伊朗及以色列的外游警示级别至黑色，并向以下中东国家发出黄色外游警示，包括巴林、约旦、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯及阿拉伯联合酋长国（阿联酋）。

由于伊朗及以色列的安全形势极不明朗，特区政府呼吁市民不应前赴当地。

政府：伊朗以色列安全形势极不明朗

政府发言人表示，黑色外游警示级别表示有严重威胁，由于伊朗及以色列的安全形势极不明朗，特区政府呼吁市民不应前赴当地。身在伊朗及以色列的港人应注意人身安全，并尽快撤离或转移至相对安全区域。此外，计划前赴或已在巴林、约旦、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯及阿联酋的港人亦应留意局势，提高警惕，注意安全，并留意当地就最新情况的公布及中国驻当地使领馆发布的领事服务信息。此外，虽然科威特现时不涵盖于外游警示制度内，保安局亦已更新外游警示网页有关科威特的附加资料，提醒市民提高警惕，并注意安全。

保安局表示，会继续密切留意相关中东国家的局势，如有进一步消息，当局会透过媒体、保安局流动应用程式及外游警示网页发布当地最新情况。

吁市民登记外游提示

在外港人如需协助，可致电入境事务处「协助在外香港居民小组」的24小时求助热线，电话为（852）1868；透过「入境处流动应用程式」以网络数据致电「1868」热线或使用1868聊天机械人；发送讯息至1868 WhatsApp求助热线或1868微信求助热线；或提交网上求助表格求助，或与中国驻当地使领馆联络。

政府提醒，市民前往外地时，可使用入境处的「外游提示登记服务」登记外游行程及联络方法，让入境处在有需要时透过适当途径，包括流动电话短讯，向他们发放实用资料。