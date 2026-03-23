两蚊两折︱长途车变两折 长者指影响有限 会「聪明啲拣车搭」

【2元乘车/两元两折/2蚊车/长者出行】政府今日（23日）宣布，将于4月3日起调整2元乘车优惠措施至「两元两折」，若成人票价10元以下照旧两元，超过10元则改为两折计算。不少长者表示新措施影响有限，一般只在有需要时才乘搭长途车；亦有市民期望当局加强讲解，协助长者熟习新安排。

年逾七旬的崔先生表示，自己平日除返工外，亦常搭巴士往返北区或北上游玩，「从土瓜湾出发坐85X，再转乘277E去上水，有时再转搭港铁或莲塘巴士」。按两折计算，车费增幅不大，「总算仲平过原价」。他坦言新安排虽然影响较大，但仍会理解，「政府无钱，大家都要接受」，加上长者懂得如何乘车。

他称，不少长者习惯「有车就坐」，但新措施下会懂得选择合适路线，「以前贵车又上，平车又上，𠵱家佢哋啲仔女都会提醒10元以上系两折，（长者）应该会聪明啲，搭车拣过度过」。他期望社福机构加强讲解，协助长者熟习新安排。

市民吴先生表示，新措施对日常车费开支影响不大，但对部分退休人士或会有影响，「我始终仲有返工，如果冇嘢做，就差啲啦」。他称自己每日有一程车费超过10元，由九龙湾往红磡上班，去程约11元多，回程约7元，只有去程需多付几毫子，估算每月交通开支增加约十多元。

他又提到，身边大部分长者属有需要才乘搭长途车，并非「长车搭一站落」，只有部分年纪较大或行动不便的长者，才会「长车短搭」，「佢哋膝盖痛或者用拐杖，费事行，见$2就搭啦。」

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长者「两蚊两折」搭车优惠，将于4月3日生效。

长者「两蚊两折」搭车优惠，将于4月3日生效。

长者「两蚊两折」搭车优惠，将于4月3日生效。

长者「两蚊两折」搭车优惠，将于4月3日生效。

市民梁女士表示，自己并非经常跨区或过海，经常乘搭港铁往返将军澳上太极班，每周约3次；巴士则大部分为短途，若有需要才会乘搭10元以上的长途车，故措施影响不大。「每程可能贵返五六毫子，一个月加多十几蚊，但都可以接受，冇乜大问题」。

至于会否改变出行习惯，她笑言「都要睇目的地」，相信不会因车费增加几毫子或几元而选择不出门。

经常以巴士出行的李女士表示，每日外出乘车大多属短途或固定路线，「因为地铁经常无位坐，多数会搭巴士」，一般车费都在10元以下，只有偶尔乘搭长途车过海，车费约13元，新措施下车费将增加几毫子，故影响不大。

不过，她认为对于经常过海或长途通勤的乘客，新增的开支可能较明显，「几毫子就唔觉得大影响，如果真系多几蚊，加加埋埋就会觉得重（负担）啲啦。」

记者：何姵妤

摄影：何健勇、卢江球

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