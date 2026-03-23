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港人月入中位数达2.12万元 按年升3.5% 时薪中位数85.7元

社会
更新时间：16:38 2026-03-23 HKT
发布时间：16:38 2026-03-23 HKT

政府统计处今日（23日）公布「2025年收入及工时按年统计调查」结果，本港雇员于去年5至6月的每月工资中位数为21,200元，较2024年同期上升3.5%。至于每小时工资中位数则为85.7元，按年增加3.4%。

月入中位数按年增3.5%

各阶层薪酬水平亦录得升幅，当中较低收入的第10个百分位数雇员，月入为$11,000，按年增加2.8%；而较高收入的第90个百分位数雇员，月入则为$51,300，按年上升2.7%。不论男女、各年龄层、教育程度及行业，每月工资中位数均录得升幅。

时薪中位数$85.7 男高于女

每小时工资方面，2025年5月至6月的中位数为$85.7，较2024年同期的$82.9高3.4%。

按性别划分，男性雇员的时薪中位数为$96.8，女性则为$75.8。若按年龄组别分析，35岁至44岁雇员的时薪中位数最高，达到$100.0；其次为25岁至34岁的$90.0，以及45岁至54岁的$86.4。

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