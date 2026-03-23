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中学助理副校长「一时贪心」偷逾3500元食品及保健品 获准签保守行为3年处理

社会
更新时间：15:05 2026-03-23 HKT
发布时间：15:05 2026-03-23 HKT

47岁中学女助理副校长涉去年于铜锣湾百货公司偷窃面、米、零食等共值逾3500元货品，被揭发后于警诫下称「我一时贪心，就偷嚟自己用嘅」。副校长被控一项盗窃罪，今于东区裁判法院获控方撤回控罪，及被获准自签2000元守行为36个月。主任裁判官张志伟指涉案金额颇大，故守行为时间较长，吁被告珍惜今次机会。

被告吴嘉欣，报称中学助理副校长，被控于2025年10月11日在铜锣湾轩尼诗道崇光百货地下二层「崇光超市」内偷窃18包面、4樽饮品、2盒米、3包零食、2樽保健品和10樽调味料，总值3,561.4元，而上述物品为崇光 (香港)百货有限公司的财产。

案发当日下午3时55分，涉案崇光百货的保安员发现被告形迹可疑，见她从货架拿取货品摆入购物袋后未有付款便离开。被告之后遭截停，而涉案货品被起回。被告在警诫下称：「我一时贪心，就偷嚟自己用嘅。」

案件编号：ESCC2996/2025
法庭记者：雷璟怡

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