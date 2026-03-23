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来片．一分钟话你知︱香港院校科研大爆发 上学年八大知识转移收入达142亿

社会
更新时间：14:27 2026-03-23 HKT
发布时间：14:27 2026-03-23 HKT

今届政府推出「产学研1+计划」 与商界配对资助激励科研变产品。香港院校科研大爆发，上学年八大知识转移收入高达142亿，再创新高，其中城大团队的沙漠银蚁，撬动近亿元科研融资。 

城大团队受沙漠银蚁启发 撬动近亿元科研融资

城大团队模仿银蚁毛发结构特殊的散热机制，研发出「无电制冷涂料」 ，涂在屋顶室温立即可以降温6到8度，节省高达三成电力，技术已经走入全球30多个国家和地区，覆盖香港红馆和迪拜购物中心。

但这只是香港院校科研爆发的缩影，上学年八大知识转移收入高达142亿，按年度大增2成，再创新高。 

港大近年研发出「喷鼻式」流感疫苗，还有自动杀灭表面病毒的不锈钢产品；中大研发出高效率的新型太阳能薄膜材料 ，装在建筑物外墙或窗户就可以发电；理大研发出减慢小朋友近视的眼镜片。

以往很多大学科研都很厉害，但只是停留在论文阶段，今届政府推出「产学研1+计划」 与商界配对资助激励科研变产品。 

政府也在科学园区建立创新集群InnoHK，邀请本地院校和哈佛、史丹福、剑桥等国际顶尖机构合作成立研究中心，让香港在特定领域能够迅速形成产业规模，吸引全球风险投资者。政府正在释放香港院校顶尖的科研能力和香港金融体系的优势，将知识产权转化为推动经济的新引擎， 和改善生活质素的持久动力。 
 

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