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红磡金行盗窃案 5男女被控盗窃准保释至6月 待警方进一步调查

社会
更新时间：13:44 2026-03-23 HKT
发布时间：13:44 2026-03-23 HKT

红磡崇安街半岛广场一间楼上金行上周五（20日）发生盗窃案，73公斤金条遭人盗去，估值共约9300万元，警方经调查后起回所有金条，并拘捕4男1女。5名涉案男女被控1项盗窃罪，今于九龙城裁判法院提堂，5人暂毋须答辩，以待警方进一步调查。裁判官陈志辉押后案件至6月1日再讯，批准各被告以5万元保释，期间不准离港及不得返回案发地点等。

被告依次为39岁商人姜俊楠、35岁商人张伟信、31岁无业麦润珊、32岁无业黄添富及58岁办公室助理刘剑明。5人被控于2026年3月20日在九龙崇安街半岛广场17楼1701室「FAVDAZ GOLD HK LIMITED」偷窃73条、共73公斤金条，而上述物品为「FAVDAZ GOLD HK LIMITED」的财产。

5名被告今暂毋须答辩，以待警方进一步调查，包括翻查闭路电视片段。控方不反对被告保释，陈官批准各人以5万元担保外出，期间不准离港、不得接触控方证人、不可返回案发地点、及每星期须到警署报到。

案件编号：KCCC856/2026
法庭记者：王仁昌

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