涉要求兼职女员工口交手淫 公司老板否认非礼 女方供称被摸下体「惊到濑尿」

五旬公司老板涉嫌于2023年在办公室与兼职女职员饮酒后，亲吻女方的胸部并抚摸其下体，及后要求女方为他手淫及口交。公司老板今早在区域法院否认猥亵侵犯罪开审，女职员忆述遭被告非礼时「我因为好惊，我濑尿」，惟被告捉住她的左手要求「帮我出嘢」，最后女职员为被告手淫及口交。承认事实指，被告被捕后在警诫称「我无非礼佢」。庭上播放二人案发后离开公司时的闭路电视，显示二人同乘升降机，互相有交谈，女职员亦有轻拍被告的身体。

案发时58岁被告沈家庆，报称公司老板，被控猥亵侵犯罪。控罪指，他于2023年8月11日在香港屯门建泰街恒威工业中心某室猥亵侵犯女子X。承认事实指，被告的公司是一所帐务公司，48女事主X是公司的兼职员工，职位是电话联络人。被告被捕后在警诫称「我无非礼佢」。

遭强吻乳房兼摸下体惊到「濑尿」

开案陈词指，案发当日女事主X在被告的公司兼职，下班之际遭被告从正面抱腰，被告企图亲吻X脸颊不果后，将手伸入X的内裤摸私处，并拉起X的上衣及胸围，亲吻X的乳头。被告随后拉下自己裤子的拉链，要求X为他手淫，更按住X的头部强迫X为他口交。被告在同年8月21日被捕，在录影会面下表示，当日曾与X饮酒并拥抱，X坐在被告的大腿上，期间被告有意外触碰X的胸部，亦曾用手揭起X的衣服并亲吻乳头，其后X为被告口交，被告在X的口中射精。

女事主X出庭忆述，案发当日被告表示「成功签咗张单，想X同佢庆祝」，故被告在午饭时买了啤酒及烧鸭等，二人共饮直到晚上8时许。当X欲离开时，被告突然拥抱X并指「你好好揽，我揽住好舒服」、「俾我揽多阵啦」，随后用手扯起X的上衣及内衣，亲吻X的乳头，X即表示「唔得，唔可以」，惟被告继而伸手入X的裙下触摸下体，X供称当时「我因为好惊，我濑尿」，故向被告表示「你快啲放开我，我惊到濑尿啦」。X透露，被告仍无视X的意愿，并指「大家成年人」，更捉住X的左手向X表示「帮我出嘢」，操控X的手接触其阳具并上下摆弄。

被逼口交后离开仍有倾谈因「唔想得罪佢」

X续供称，被告及后「㩒住我𠮶头，叫我帮佢口交」，X则回应「唔好，你俾我走啦」，惟因X张口说话，故被告「㩒我落佢阳具」并上下摆动。X直指，当时感觉「好核突」、「我唔想食住佢𠮶个位置」。X透露，在被告强迫她口交期间，被告发出了「嘶嘶嘶」的声音，口交过程维持2至3分钟后，被告指「出咗嘢」并放开X。

庭上播放二人离开公司时的闭路电视片段，显示二人同乘升降机，互相有交谈，X亦有轻拍被告的身体。X回应，因「唔想得罪佢」，当晚亦有少许醉意，不太清楚离开时的状况。庭上展示二人分别后的通讯对话，X向被告表示「以后我仍然要学嘢」，X则表示没有印象。

案件编号：DCCC87/2025

法庭记者：黄巧儿