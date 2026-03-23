管有25张假演唱会门票 35岁配药员承认管有虚假文书罪 还押4月判刑

35岁配药员前年12月在大围站管有25张伪造演唱会门票，他今于九龙城裁判法院承认一项管有虚假文书罪，案情指他被捕后，在警诫下承认为了2000元报酬，协助他人从内地把虚假门票带到大围站交收。裁判官陈志辉押后案件至4月8日判刑，以待索取背景及社会服务令报告，期间被告还押候惩。

收2000元替人交收假演唱会门票

被告钟长缙，承认于2024年12月27日在港铁大围站A出口知道或相信25张伪造演唱会门票属于虚假，而在无合法权限或辩解下保管该文书。

案情指，警方当时就假冒演唱会门票进行调查行动，于案发当日警方在大围站A出口截查被告，并在他的外套内发现25张虚假演唱会门票。警方拘捕及警诫下，被告称受不知名人士指使，对方开价2000元，指示他早前到内地取得涉案门票及后带来大围站，而他仍未收取报酬。

求情称经营生意亏本欠债愚蠢犯案

辩方求情指，被告原本在某中药店任职配药员，现已被辞退，靠兼职为生。被告于2022年尝试经营网上生意，但因疫情失利及后欠债，他因一时愚蠢才犯案，他知道涉案门票虚假，但当时不知道该如何处理，他原本亦打算在交收门票时提醒买家门票有问题。辩方恳请法庭考虑非监禁式刑罚。

陈官指案件性质严重，一般会判处即时监禁，惟考虑到被告认罪及初犯，故酌情索取背景及社会服务令报告，而被告期间须还押候判。

案件编号：KCCC2316/2025

法庭记者：王仁昌