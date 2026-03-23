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长者「两蚊两折」4.3实行 孙玉菡：料下年度可节省5.5亿元 限搭240程明年实施

社会
更新时间：10:48 2026-03-23 HKT
发布时间：10:48 2026-03-23 HKT

【2元乘车优惠/两蚊两折】政府今日（3月23日）公布，2026年4月3日起，2元乘车优惠计划，将由2元划一收费调整为「两蚊两折」，即成人票价低于或等于10元，受惠人士可维持缴付2元车费，高于10元则缴付成人票价的两折，转乘车程同样适用。劳工及福利局局长孙玉菡今日中午12时，于政府总部会见传媒，解释有关计划新安排。

两蚊两折︱接下来财政年度可节省5.5亿元 将启动大规模宣传

孙玉菡指出，今早劳福局、运输署已与关爱队及区议员见面说明详情，下午亦会继续进行，同日亦会有电视、电台发动宣传，共有两千多个宣传点的广告。正式生效当日，会有服务大使在75个点解答疑难，并且会有关爱队、区议员协助。

孙玉菡认为「长车短搭」问题可大幅改善，举例指由中西区出发，从上环到中环，大家以前「咩都唔谂」就上了长程车，是「咩车都两蚊」，但新安排下他们可选择区内其他短程路线，都是10元以内。跨区的路线，不少都廿多元，新安排下他们或要多付3、4元。

至于每月240程的车程上限安排，暂时不会实施，明年才会实施，政策会分两步走，技术问题解决后再向大家解说。他估计，接下来财政年度可节省5.5亿元。

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