十五五︱林健锋：港企要主动出击开拓新市场 批美国「好𠮶阵就揽头揽颈 𠵱家咁就叫你减价」

特区政府将主动对接「十五五」规划纲要，为港制定首份5年规划。行政会议成员、职训局主席林健锋今早（22日）于商台节目表示，国家「十五五」规划明确支持本港构建大宗商品交易生态圈及高增值供应链服务中心，而中东近日局势紧张，鼓励港企走出去「将鸡蛋放在不同的篮子里」，主动出击，开拓东盟、中亚等新市场，把握「危中有机」的发展潜力，传统依靠欧美市场那一套已行不通。

如「指南针」指明正确发展道路

林健锋形容，国家「十五五」规划如「指南针」，为香港指明了正确的发展道路，尤其在构建大宗商品交易生态圈和高增值供应链服务中心等领域，带来了新的机遇。他强调，香港需制定一份「破格创新」的本地5年计划，建议应以「建设香港美丽繁荣香港」为愿景，延续和强化国际金融中心地位，并将北部都会区发展为国家级科技产业园，同时要积极「抢人才、招商引资」，将所有愿景「实实在在」地落实。

他又不同意有声音指「十五五」规划较为冗长，他将规划比喻为「旅游路线图」。指可从路线图了解地方的特色，认为了解后并不会闷，反而会很期待，只要跟住计划做，就会找到发展空间，看到很多风景。他指出，这份文件凝聚了国家的智慧，细读其中内容，便能了解国家对内发展方向和对国际形势的判断。他认为，香港应继续发挥「超级联系人」及「超级增值人」的角色，利用传统产业优势，配合国家在新兴及未来产业的布局，以新方法贡献国家发展。

至于中东局势令国际形势不稳定的背景下，林健锋指，交通受阻、油价上升，直接影响到企业经营成本，很明显会转嫁到客户及市民身上，对各方面都有压力，影响订单由长单变短单。他坦言与美国人做生意：「『最难消受美人恩』，美国人好的时候，就跟你揽头揽颈，在这些情况下，仲叫你减价，没有公平的」，这情况下绝对会影响到香港中小企现金流。

背靠国家稳定优势 把握「危中有机」发展潜力

他认为，香港不可以坐以待毙，应多主动出击，建议特区政府应协助开拓更多直航航线，特别是前往中亚等「一带一路」地区，并签订更多双边贸易协定、增设海外办事处，鼓励港企走出去「将鸡蛋放在不同的篮子里」，主动出击，开拓东盟、中亚等新市场，把握「危中有机」的发展潜力。

立法会议员、生产力促进局主席陈祖恒在同一节目表示，要细读「十五五」规划，比较「十四五」和「十五五」时期规划的分别，细读后就会知道国家内部发展、衡量国际形势，帮助香港找到一国两制下的定位。他认为，国家作为「稳定器」，为香港的工商界发展提供了稳定的后盾，让业界对前景更有信心。

林健锋亦指出，香港的政治、经济和民生稳定，正吸引大量资金和人才流入。他引述数据指，截至3月已有超过3千亿资金流入香港，证明香港的独特优势。

AI浪潮来袭 落地应用与风险管理并行

「十五五」规划亦强调引领新质生产力的发展。面对来势汹汹的人工智能（AI）浪潮，生产力局首席数码总监黎少斌表示，生产力局的核心工作是帮助企业将AI「落地应用」。他指出，许多企业仍在观望，因此生产力局正与不同行业进行人工智能转型，希望作为「示范案例」，再通过商会推广。除了技术落地，他们亦提供员工培训、数码化工具，局方亦推出平台式人工智能方案，会协助做好网络安全治理。

谈及人才培训，林健锋强调，AI旨在提升效率，而非取代人类。他呼吁企业改变文化，主动拥抱AI，并鼓励及安排员工进修。职训局已针对不同行业的需求，提供「度身订做」的AI培训课程，从基础知识到专业应用，协助各行各业提升AI能力。林健锋透露，职训局内部安排局内每名员工，都要接受AI培训，学习如何使用AI工具，以AI提示词（Prompt）写会议记录，处理日常工作流程等，以身作则推动AI普及。

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