中东战火无损长远潜力 「一带一路」专员何力治：香港与沿线国贸易「跑赢大市」

中东局势剧烈升温。「一带一路」专员何力治今（21日）电视节目表示，中东战火未停，但无碍中东国家的长远发展潜力。他认为，「一带一路」国家仍是未来发展潜力最高的板块，而地缘政治风险主要源自部分国家实行单边主义或加征关税，某些国家可能对世界局势影响更大。

地缘政治对「一带一路」国家和全球均有影响。

何力治指出，全球约有195个国家受联合国承认，而「一带一路」就涵盖155个国家，占了全球大比数国家，主要份额、核心份额亦是未来发展潜力最高的一个版块，而地缘政治不只影响「一带一路」国家，全球均有影响。他提到，2013年至2023年，香港与「一带一路」沿线国家贸易总额上升80%，投资存量增长3.6倍，两者均高于香港和全球平均增长水平，反映相关经商往来「跑赢大市」。

「一带一路」办公室会做好人才培训

何力治表示，「一带一路」办公室成立10年，政府与14个国家签订自贸协定，与超过20个国家签订投资保障协定。至于去年《施政报告》提出，培训共建「一带一路」国家人士，何力治表示，现时已与逾20个政府及半政府培训机构取得联络，包括建筑、绿色发展、金融、反贪廉政，以及航空和铁路等，目前20多个平台正积极跟进相关工作。

政府将制订首份五年规划，以对接国家「十五五」规划。何力治期望，政府能在规划中提出措施，更具体推进「一带一路」硬联通、软联通和心联通。他亦指，「一带一路」办公室会做好人才培训，配合政府首份五年规划，深度高质量共建「一带一路」。