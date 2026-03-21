低空经济｜「监管沙盒X」接逾百申请 陈美宝：目标上半年推试点项目

政府「发展低空经济工作组」去年底推出进阶版低空经济「监管沙盒X」，扩大创新试验范围，涵盖技术复杂度较高的应用场景。运输及物流局局长陈美宝今（21日）在网志表示，「监管沙盒X」申请已于今年2月截止，业界反应热烈，各应用场景共接获多于100项申请。工作组正详细审阅有关申请，目标在今年上半年起陆续推出试点项目进行测试，加上去年推出的「监管沙盒」至今已有约20个项目进入恒常化和规模化运作，低空经济发展将会为不同范畴的人才提供处处机遇。

陈美宝指，今年将会让各个创新运输技术，由试验蜕变为产业的关键一年。当局预计多项创新运输技术会在今年由实验场景走进生活日常，更肯定现在看到的不只未来科技创新愿景，而是能「落地」拉动发展的未来「产业」。

全港8间机构提供无人机操作员认证培训及考核

陈美宝亦提到，目前全港已有8间获民航处批准的训练机构，提供无人机操作员认证方面培训及考核，不少机构正努力丰富课程内容，而非本地专业资格持有人亦可向民航处申请认可。作为「监管沙盒」技术伙伴的生产力促进局，正筹办新增的丙类无人机（25至150公斤）及超视距飞行课程。职业训练局作为首批获批机构，已为超过500名学生提供涵盖无人机操作、智慧交通及航空摄影等领域培训，他们即将落成的航空及航海教育中心将设有先进的无人机实验室。

她续指，香港国际航空学院亦正申请成为认可训练机构，将提供符合国际民航组织标准的培训，并为电动垂直起降飞行器（eVTOL）的飞行员及维修人员建立发展路径，协助现有航空专业人员衔接新技术。学院更计划设立低空经济培训中心，结合课室与实地训练。香港大学及理工大学等已开办低空经济相关硕士课程，涵盖飞行原理、空域管理、飞行器设计及基建工程等领域，为行业高端化发展提供科研人才支撑。