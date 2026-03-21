出席港大法律学会就职 汤文龙劝勉学生：诚信、公正、勤勉与尊重是维系公众信心基石

香港律师会会长汤文龙在过去两星期，先后应邀出席本港三所法律学院学生组织的就职典礼，香港律师会在社交媒体发文，指汤文龙昨日（20日)在香港大学学生会法律学会第五十七届就职典礼上致辞。

汤文龙在致辞中重申，法律专业所秉持的核心价值，并指出香港作为中国境内唯一的普通法司法管辖区，以及全球唯一真正的中英双语普通法体系，具备独特的竞争优势。

汤文龙强调，在充满挑战的时刻，法律专业应主动走在前方，为有需要的社群带来清晰、支援与希望。他以律师会动员义务律师会员及学生义工，为大埔火灾事故影响的居民提供免费法律咨询服务为例，说明法律专业在社会关键时刻所肩负的责任与担当。

有宏福苑居民以书法题字感谢律师会帮助，汤文龙指这是一个令人深受感动的心意，显示社会对法律专业的信任。他在致辞时以此事呼应典礼主题「Lumen」，意思为光明与启迪，指出这种精神并非仅具象征意义，而是切实体现于行动之中。他补充指，新内阁名称「Veritas」意思为真理，提醒大家真理不仅是值得推崇的理念，更是需要持续实践的金科玉律。汤文龙又提醒同学，诚信、公正、勤勉与尊重并非可有可无的美德，而是维系公众信心的基石。

汤会长勉励学生要志存高远、脚踏实地，始终坚守诚信，并理解和珍惜香港在「一国两制」下的独特优势。他在总结时祝愿同学们在来年能够目标清晰，勇于成为照亮他人的一盏明灯。

最后，律师会期待三所大学的法律学院学生组织新内阁的出色领导，并祝愿所有未来的法律专业人才在新的一年收获丰硕。

