宏福苑听证会｜涉嫌通风报信 两房署人员电话簿除名 政府：基于私隐不便提供个别雇员资料

政府发言人今日( 20日 )表示，政府就大埔宏福苑火灾成立独立委员会，以公开、公平和不偏不倚的态度审视事故原因及相关问题。相关的研讯程序正在进行，而正如委员会主席陆启康法官在今早听证会开始时首先表明，委员会代表律师只是将现阶段掌握到的证据向委员会陈述，并不是已就事件得出结论。代表政府的资深大律师孙端干亦指出，在如此早的阶段作出判断，或假定委员会已有任何判断并不恰当。

政府代表律师稍后会提出相关证据及陈词

政府会继续全面配合独立委员会的工作，而政府的代表律师亦会在稍后的研讯向独立委员会就各项事宜提出相关证据及陈词。

在宏福苑火灾发生后，政府一直马不停蹄，全速推展各项调查、制度革新、支援及善后工作。当中，在独立委员会进行工作的同时，政府已全速展开一系列涵盖不同领域的针对性改善措施，推动制度的完善和革新。政府亦将有关改善措施的资料提交独立委员会，以全力支持独立委员会的工作，让委员会的工作得以高效推展。

各有关政策局及部门会继续全面配合独立委员会的工作，待独立委员会提交最终报告后，会按其建议进一步完善和优化制度改革，并采取适当的跟进行动。

首场听证会披露两名房署人员涉嫌向宏福苑大维修工程顾问通风报信，政府电话簿当晚已找不到两人名字。政府表示，基于尊重个人私隐，不便提供个别政府雇员的资料。

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