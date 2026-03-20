内媒「放蛇」380人民币港珠澳5日低价团 揭涉威逼购物 旅监局跟进

内地媒体近日揭发，有深圳旅行社推出「380元港珠澳五日四晚游」低价团（折合约432港元），涉嫌威迫购物。旅监局回复本报查询表示，近日留意到有关报道，鉴于事件性质严重，已即时主动联络内地相关部门，获得当事人联络资料，以作进一步调查及跟进，若发现任何违法或违规行为必严厉执法。有本港旅游业界人士指，现时规管措施具阻吓力，相信今次属个别事件。

拉团友「游览」珠宝店及手表店等 拒绝团友离开

内媒《极目新闻》月初派记者「放蛇」，参加由深圳恒升国际旅行社盐田分公司推出的「380元港珠澳五日四晚游」低价团。该团宣称不强制购物、没有额外消费、不去购物店，但记者在香港一日半期间，首日被带去8个景点，黄大仙、浅水湾等地游览时间不超过半小时，有些甚至只有几分钟；旅行团次日即拉人「游览」珠宝店、手表店、保健品店，时间动辄2小时起步，有保安在店口值班，拒绝团员离开购物店。

再夸张的是，旅行途中，导游在大巴上「发火」，暗示团友不要只逛不买，宣称合作商家要求「补点」，会继续逛购物店，直至团友的消费金额令人满意。有团友表明不想购物，只想在港澳游玩，却被领队呛问：「你还想不想吃饭？」导游带团员进入药品店，领队逐一找团员登记是否购买，最后不少人花费数千元，有三名团员更一天内花费逾万元。

深圳市盐田区文化广电旅游体育局日前回应称，相关科室已到涉事企业走访调查，正积极展开售后和调解工作。本网翻查资料，「深圳恒升国际旅行社」仍在深圳市出境旅游旅行社的列表中。

根据《旅游业条例》，威逼购物属刑事罪行，任何人一经定罪，最高可处10万元罚款及监禁2年。旅行代理商和导游有责任保障旅客安全和利益，不会受制于威迫购物等不良作业行为。

旅游业新规管制度实施以来 未就威逼购物录定罪个案

旅监局指，自旅游业新规管制度于2022年9月1日全面实施以来，至今未有就威迫购物相关刑事罪行录得定罪个案。局方提醒，内地消费者参加访港旅行团前，应了解内地旅行代理商是否具备认可经营资格，在香港的部分是否由香港持牌旅行代理商负责接待，以获得充分保障。如受不公平对待，应立即通知旅监局或报警寻求协助。



旅游促进会总干事崔定邦表示，不良行为「一宗都嫌多」，本港恢复通关超过3年，未接获任何涉及旅行团威逼购物的投诉，反映《旅游业条例》及《商品说明条例》都具阻吓力。他指，知悉内地及本港监管当局正在跟进，形容今次属个别事件。