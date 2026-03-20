脑膜炎双球菌｜3岁男童受感染情况严重 机场加强对疑似征状入境旅客健康筛查

衞生署衞生防护中心（中心）今日（20日）正调查一宗侵入性脑膜炎双球菌感染个案，患者在潜伏期内不曾外游，因此列为本地感染个案。另外，因应英国肯特郡近期出现侵入性脑膜炎双球菌感染群组，中心已在机场加强对出现疑似征状的相关入境旅客进行健康筛查，以便尽快转介怀疑个案到医院检查。本港今年暂时没有录得英国抵港人士感染侵入性脑膜炎双球菌的案例。



个案涉及一名过往健康良好的3岁男童，他于3月17日开始出现发烧及呕吐，翌日（18日）被带到广华医院急症室求诊，并入住该院接受治疗，目前情况严重。他的血液及脑脊液样本经化验后，证实对脑膜炎双球菌呈阳性反应，临床诊断为脑膜炎。

初步调查显示，病人潜伏期内没有外游，他的家居接触者暂时没有出现病征。中心已向其密切接触者派发预防性药物并继续进行调查。初步调查显示上述个案属散发个案，没有资料显示这宗个案与本港早前录得的确诊个案或英国近期出现的感染群组有流行病学关连。

侵入性脑膜炎双球菌感染是法定须呈报传染病。中心今年至今录得4宗个案，而去年全年共录得11宗个案。

中心过去一周一直密切跟进英国肯特郡出现的侵入性脑膜炎双球菌感染群组，并已向英国衞生当局索取进一步资讯。中心总监徐乐坚说，中心已准备了有关侵入性脑膜炎双球菌感染的健康资讯，稍后会透过香港驻伦敦经济贸易办事处发放予当地的香港留学生。入境措施方面，中心已在机场加强对出现疑似征状的相关入境旅客进行健康筛查，以便尽快转介怀疑个案到医院检查。中心亦会去信全港医生，提醒他们留意从受影响地区回港的求诊人士是否有侵入性脑膜炎双球菌感染的相关病征，并根据病人的年龄、健康状况及外游的详细资料（包括目的地、逗留时间及活动）给予有关接种脑膜炎双球菌疫苗的专业建议。中心会继续与英国衞生当局保持紧密联系，和因应风险评估采取适当的跟进措施，保障公众健康。