「2026济公文化在香港」即日起上环开锣 冀分享「笑」文化 营造开心氛围

「2026济公文化在香港」活动于今（20日）起一连三日于上环文化广场举行，由国际济公文化协会、通善坛及东华三院合办，呈献大型嘉年华、中华非遗文化工作坊、摊位游戏、才艺表演、深度文化导赏及济公文化展览等，费用全免。

冀将济公的「笑」文化与公众分享

国际济公文化协会理事长暨美燕表示，在中国民间信仰诸神中，济公别具一格，贴近民间，笑口常开，不拘常规而发人深省。其智慧格言跨越时代，适合现今社会学习。她指是次活动希望将济公的「笑」文化与公众分享，内容多姿多采，务求营造开心氛围。

设「上环早期华人历史之旅」导赏

活动设有「上环早期华人历史之旅」导赏，由香港史学会安排，起点为水坑口街，途经东华医院牌坊，终点为太平山街济公庙，主要对象为学生。场内亦设「百年济公文化在香港展览导赏」，阐述济公「无我利他」的教诲及人生哲学，欢迎公众报名。中华文化工作坊包括彩虹书法、非遗扎作、非遗剪纸、济皂制作、活佛浮影制作等，部分需预先报名。

本年度活动特别加插毛孩元素，于最后一日（22日）压轴活动，开放予狗狗入场。「感谢济」嘉年华设有人宠瑜伽、萌宠靓show等节目，欢迎公众带同爱犬出席。场内设多个打卡位，并提供济公服外借，公众可试穿破烂济公服，沉浸式体验济公文化。嘉年华另设乐队步操、儿童拉丁舞等才艺表演，以及派发福袋等活动。

记者、摄影：张琦