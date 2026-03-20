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承认买假驾照以申请免试获发香港车牌 28岁无业男获准保释至4.17候判

社会
更新时间：17:14 2026-03-20 HKT
发布时间：17:14 2026-03-20 HKT

廉政公署早前揭发有人涉嫌讹称持外国驾驶执照，而诈骗运输署批准豁免参加本地驾驶考试，直接获发香港驾驶执照，廉署一举起诉8名涉案南亚裔男子。其中一名无业男今于东区裁判法院承认串谋诈骗罪，主任裁判官张志伟关注求情内容是否与罪行性质及案情相符，因此押后判刑至4月17日，待辩方提交书面求情予法庭考虑。期间被告续准以5千元等条件保释。

28岁南亚裔被告Basmer Hatim Hassan Awadh，报称无业，承认一项串谋诈骗罪，控罪指他于2022年10月13日至2023年8月2日期间，与其他人士串谋诈骗运输署，向运输署不诚实地讹称他符合「免试签发香港正式驾驶执照」的资格，从而诱使运输署批出香港正式驾驶执照。

被告Basmer Hatim Hassan Awadh。卢江球摄
被告Basmer Hatim Hassan Awadh。卢江球摄

案情指，被告于2022年10月13日以据称由巴基斯坦运输部门发出的巴基斯坦驾驶执照，向香港运输署申请免除本地驾驶考试，直接获发香港驾驶执照。运输署职员信以为真，故批准被告的申请，被告其后于2023年8月2日被捕。

被告在警诫下称，2016年曾报考香港驾驶考试但笔试不及格，他没有巴基斯坦驾驶执照。被告向某些人支付1.2万元，以获得香港正式驾驶执照。

控方指被告无案底，但于2023年3月因超速而留下定额罚款纪录，张官留意到超速事件发生在被告获得涉案驾照后，及被拘捕之前。

案件编号：ESCC3008/2025
法庭记者：雷璟怡
 

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