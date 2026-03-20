两工程师涉圣诞夜强奸醉酒女案开审  首被告警诫下称：「条女自愿嘅」  次被告不确定曾否性交

2022年圣诞夜，女子与朋友到兰桂坊酒吧作乐时不胜酒力醉倒，四围游荡时遭陌生男子有机可乘。她被两名陌生男子带到湾仔皇悦酒店房间。翌日早上醒来时，女子发现自己全身赤裸，身旁有两名陌生男子，怀疑遭人强奸。2名男工程师否认1项强奸罪及1项企图强奸罪，案件今（20日）于高等法院在6男1女陪审团席前开审。控方开案陈词指，五旬男被告在警诫下称：「我无喺皇悦酒店搞过个女仔，我无强迫过佢，喺条女自愿嘅」，另一被告则指「当晚我唔确定有否与该女子发生性行为」。

53岁首被告张慧豪及37岁次被告林蕴韬均报称为工程师，他们两人同被控于2022年12月25日，在香港湾仔轩尼诗道33号皇悦酒店某室强奸及企图强奸女子X。控方指两人涉及共同犯罪及共谋。

控方开案陈词指，次被告林蕴韬案发当晚在网上预订酒店房 ，他登记入住并更衣后，与首被告张慧豪到中环兰桂坊某酒吧饮酒作乐。女事主X当晚与朋友在中环同一厦的另一楼上酒吧消遣，醉倒后四处游荡，首被告张慧豪先行离开酒吧，在酒吧外跌倒受伤流血，其后跟随醉倒的女子X。

控辩双方承认事实指出，两名男被告当晚共约前往中环酒吧，事前预订了湾仔皇悦酒店房间，X醉酒后四围行走，X的朋友找不到X。控方开案陈词续指，X在的士站排队时醉态尽现，X伏在栏杆上时被首被告张慧豪盯着，首被告张慧豪随后扶起X带上的士，前往湾仔皇悦酒店。张慧豪在酒店大堂致电次被告林蕴韬，林蕴韬到场后与张慧豪合力抱X乘升降机 。

遭两被告带入酒店房后已完全「断片」

两名被告带X入酒店房后，X已经完全「断片」，X翌晨约9至10时醒来时，发现身旁有两名陌生男子，她回忆有人曾触摸其大腿及肛门，把阳具塞入其口中，意图把阳具插入其下体，X因醉酒无力反抗。X忆起有人成功把阳具插入其下体，另一人则「因为阳具变软所以没有继续」。

警察接报后到酒店房间搜出酒吧手带、2个安全套及大量用过的纸巾等，法医检验X的衣服时验出两名被告的DNA，X的胸罩内验出两名被告的唾液，纸巾上有X及两名被告DNA，床单上有X的DNA、首被告张慧豪的血迹及精液残迹。

警方在2022年12月26日拘捕两名被告，首被告张慧豪在警诫下称：「（2022年12月）25号清晨我无喺皇悦酒店搞过个女仔，我无强迫过佢，喺条女自愿嘅」，张解释「搞过个女仔」意指「与X做爱」。次被告林蕴韬在警诫下称：「间酒店房我订嘅，2022年12月24日晚，我同Jerry（首被告张慧豪）去兰桂坊」，「返房见到Jerry同一个女子一齐，当晚我唔确定有否与该女子发生性行为」。

以为是朋友送其回家故未起疑心

X今以视像形式出庭作证，她交代自己2017年在英国大学毕业后在港工作，案发当时她与5名朋友（共3男3女）先在餐厅晚膳并饮清酒，之后前往中环酒吧「Faye」消遣。她起初仅有轻微醉意，仍清楚自己行动，但随着饮用不同种类的酒精，醉酒程度大幅提升，她意识到自己需要离开，离开酒吧前如厕，便准备乘的士回家。

X在的士站排队时醉态明显，伏在栏杆上，她听到有男子声音说「你起番身先」，并感觉有人夹住其腋下扶起她。她以为是同行的男性朋友，因平日朋友在她醉酒时均会送她回家，故未起疑心。其后她失去意识，不知道自己已被带到酒店房间。X醒来时发现自己全身赤裸，身旁有两名陌生男子。

她忆述有阳具塞入其口中，有人曾骑在她身上，将阳具插入其阴道，亦感觉有人从后抬起她的头部，并尝试把阳具插入其阴道，但因阳具没有勃起而未能成功。她同时感觉有手在其肛门附近游走。X表示事发时自己醉酒无力反抗，力量也不足以抵抗男子，亦「无嗌无叫」。

案件编号：HCCC96/2024

法庭记者：刘晓曦

