宏福苑听证会｜宏业两董事拒出席提供口头证供 委员会已向黄碧娇索取资料

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（20日）在中环爱丁堡广场三号展城馆举行第二场听证会。负责宏福苑维修的总承建商「宏业建筑工程有限公司」角色及需为事件负上何种责任是事件的关注点，不过，代表委员会的资深大律师杜淦堃透露，收到宏业董事侯华健及何建业向委员会提交的证人陈述书，但两人拒绝出席听证会提供口头证供。他又指委员会亦已向其他人士索取资料，包括曾任宏福苑法团顾问的民建联大埔区议员黄碧娇。

宏业董事侯华健及何建业仅向委员会提交证人陈述书 拒出席听证会

杜淦堃指，委员会过去已就相关人士索取大量资料，现阶段可公开的资料显示，收到的文件包括宏业董事侯华健及何建业向委员会提交的证人陈述书，但两人其后拒绝出席听证会提供口头证供。

杜淦堃表示，委员会将会发布表格，邀请公众提供意见。他指，获得相关执法部门提供大量资料，协助研究这个课题，当中包括竞委会及廉署，他们已经提交宝贵意见，「大家可以想像到，这些问题可能并非一朝一夕形成，实际上他们已经进行了大量的资料搜集及相关工作。」

他指出，竞争事务委员会提交的开案陈词中指，有一批相当数量的楼宇维修承建商之间，长期存在广泛且有系统性的做法，影响维修工程的招标结果。

大埔区议员黄碧娇曾任宏福苑业主立案法团顾问，事发后一度遭质疑需为惨剧负责，她之后出席大埔区议会会议时，在发言后一度哽咽落泪，指收到居民向她表达「几时畀返间屋佢哋？」

记者：黄子龙、曾伟龙

相关新闻：

宏福苑听证会｜木板做「生口」违规 房署ICU无实地视察 仅随机睇文件抽查

宏福苑火灾独立委员会第二场听证会 鸿毅标书报价低市场水平 工程周期149日工程费仅24.8万 ｜持续更新

宏福苑听证会｜被揭事先通知查棚网等 房署两ICU员工名字政府电话簿消失 无法查阅

宏福苑听证会｜揭房屋局独立审查组事前通知查棚网 承建商宏业即找「OK」样本应对 有机会「做手脚」



